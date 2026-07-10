España afirma que Trump suavizó su discurso tras conocer las aportaciones de Madrid a la OTAN

FOTO DE ARCHIVO. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, posa para una foto familiar junto al primer ministro británico, Keir Starmer, el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, y el presidente español, Pedro Sánchez, en Ankara, Turquía

Madrid dijo el jueves que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había suavizado su retórica respecto a España, horas después de amenazar con suspender el comercio con este aliado de ‌la OTAN, tras haber sido informado del ‌aumento de las contribuciones de Madrid a la alianza en los últimos años.

En la cumbre de la OTAN celebrada el miércoles en Ankara, Trump calificó a España de "socio terrible" y ordenó la suspensión inmediata de todo comercio con el país tras las disputas sobre el gasto en defensa y la guerra de Irán.

De regreso a Estados Unidos tras la cumbre, declaró a los periodistas a bordo del Air Force One: "Tenía mis reservas, y las sigo teniendo. Pero España, hoy ha dado un giro de 180 grados. España se ha mostrado muy generosa ​hoy".

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Cuando se le preguntó qué ⁠había hecho España, respondió: "Han accedido a una solicitud de numerosos pagos, y si no lo hubieran hecho, ‌ni siquiera habríamos hablado con ellos".

Un portavoz del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, señaló ⁠que se entendía que se refería al cumplimiento por parte ⁠de Madrid del antiguo objetivo de la OTAN de destinar el 2% del PIB al gasto en defensa.

En la cumbre, Sánchez destacó que España alcanzaría ese objetivo este año tras haber aumentado más del doble el gasto ⁠nominal en defensa, pasando del 0,98% del PIB en 2017 a casi 33.000 millones de euros (37.700 ​millones de dólares). Restó importancia a la desavenencia y afirmó que había mantenido ‌una conversación con "muy buenas palabras y amabilidad" con Trump ‌durante la cumbre.

Sin embargo, Trump ha criticado en repetidas ocasiones a España por no aceptar un ⁠nuevo objetivo para que los Estados miembros de la OTAN destinen el 5% del PIB a defensa de aquí a 2035. El Gobierno de izquierdas de España afirma que quiere responder a amenazas reales en lugar de aumentar el gasto por el simple hecho de hacerlo, ya que eso implicaría recortes en las prestaciones sociales.

No ​quedó claro de ‌inmediato qué podría significar el tono más moderado de Trump respecto a su amenaza de suspender el comercio.

A preguntas sobre los próximos pasos tras la directiva de Trump, un funcionario estadounidense en Washington dijo a Reuters que las agencias federales pertinentes presentarían a Trump un "menú" de productos españoles que podrían ser objeto de embargo.

Los abogados especializados en comercio señalan que Trump podría invocar la ⁠Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para imponer un embargo total o parcial a las importaciones españolas. El primer Gobierno de Trump impuso en 2018 un arancel "antidumping" del 30% a las aceitunas negras españolas.

El "dumping" es una práctica comercial consistente en vender un producto por debajo de su precio normal o incluso por debajo de su coste de producción para obtener ventajas competitivas.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Según la agenda del Gobierno español, la ministra de Defensa, Margarita Robles, tenía previsto reunirse con el embajador de Estados Unidos, Benjamin León, ese mismo jueves para mantener una "reunión de trabajo", sin ‌dar más detalles.

Fuentes de la delegación española en Ankara citadas por El Mundo afirmaron que Madrid comparaba la disputa con una pelea escenificada en la que no existe un conflicto real y que los responsables españoles no habían detectado ninguna consecuencia económica ni un descenso de la inversión en España en los últimos años, a pesar de las críticas de Trump.

Algunas figuras del principal partido de la oposición, el Partido Popular (PP), culparon a Sánchez de la disputa, ‌pero afirmaron que apoyaban a su país.

Un alto cargo del PP destacó la interdependencia entre las empresas españolas y estadounidenses, lo que significa que "la realidad económica está por encima de esas frases grandilocuentes que (Trump) quiere hacer para atacar a España".

En ‌la comunidad autónoma de Aragón, gobernada ⁠por el PP, donde grandes empresas tecnológicas estadounidenses como Amazon y Microsoft han invertido miles de millones de dólares en centros de datos, las autoridades afirmaron que todo seguía con normalidad.

Santiago ​Abascal —aliado de Trump y líder del partido de extrema derecha Vox— calificó las tensiones con Washington de "absolutamente dramáticas" y acusó a Sánchez de "destruir la credibilidad internacional de España".

(1 dólar = 0,8746 euros)

Con información de Reuters