Lagarde dice que no es candidata a la presidencia de Francia, pero que defenderá a la UE

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, pronuncia la Conferencia Anual sobre Riesgos Globales de 2026 en honor a Robert Mundell, en la Universidad Johns Hopkins, en Bolonia, Italia

​La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, dijo el jueves que no era candidata ‌en la carrera ‌presidencial francesa, pero que defendería los valores proeuropeos en su país "en la capacidad" que considerara más eficaz.

Lagarde respondía a preguntas sobre una posible participación en la campaña presidencial francesa de 2027 después de decir la semana pasada que era ​posible que dejara ⁠anticipadamente el BCE para intervenir en la ‌política francesa.

"No soy candidata a nada, pero ⁠tengo mucho interés en que ⁠Europa esté protegida, en que Europa sea el marco dentro del cual operan los Estados miembros, incluida ⁠Francia", dijo al canal de televisión ​Euronews.

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Preguntada sobre si lo haría en ‌campaña o en su actual ‌cargo como jefa del BCE, Lagarde dijo ⁠que "explicaría eso en la función en la que sea más eficaz".

La escena política francesa se vio sacudida esta semana cuando la líder de ​extrema derecha ‌Marine Le Pen recibió autorización judicial para presentarse a cargos públicos pese a una condena por malversación.

Lagarde también fue preguntada por el reciente repunte de la inflación ⁠en la zona euro como consecuencia de la guerra en Irán, que llevó al BCE a subir las tasas de interés por primera vez en casi tres años el mes pasado.

Dijo que la orientación de medio plazo del BCE significaba que sólo necesitaba ‌que la inflación volviera a su objetivo del 2% en tres años.

"Necesitamos ver que la inflación vuelva al 2% en unos tres años, y eso es lo que tenemos con las proyecciones que ‌elaboramos", dijo Lagarde a Euronews.

Los operadores han aumentado en los últimos días sus apuestas a subidas de tasas ‌del BCE ⁠ante las señales de que el acuerdo entre Estados Unidos e Irán para ​poner fin a la guerra está en peligro.

Con información de Reuters