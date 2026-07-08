Platón, filosofo: "La ignorancia es la semilla de todos los males"

Según Platón, las Ideas son entidades eternas, inmutables y perfectas que existen fuera del mundo sensible.

En los debates contemporáneos sobre la ética y la justicia, las raíces del pensamiento clásico suelen arrojar una luz esclarecedora. Una de las máximas más potentes de la antigüedad, que afirma que "la ignorancia es la raíz y el tronco de todos los males", condensa de manera perfecta la esencia de una corriente que marcó la historia de la filosofía occidental: el intelectualismo moral.

Esta idea fundamental, que postula una relación indivisible entre la sabiduría y el obrar bien, fue desarrollada originalmente por Sócrates y posteriormente adoptada y profundizada por Platón en sus diálogos clásicos, principalmente en el Protágoras y en La República.

El intelectualismo moral es una corriente filosófica que sostiene una premisa radical: el conocimiento y la virtud son inseparables, siendo el saber la única condición necesaria para la conducta virtuosa. A partir de esta concepción, la moral deja de ser una cuestión de mera fuerza de voluntad o de mandatos abstractos y se convierte en un asunto de estricto entendimiento.

El esquema se despliega a partir de dos grandes pensadores:

La base de Sócrates: El filósofo ateniense sostuvo de forma tajante que la virtud es conocimiento y que el mal es, de manera exclusiva, el resultado directo de la ignorancia. Para Sócrates, si una persona verdaderamente sabe qué es lo correcto, actuará de forma correcta de manera automática. Bajo esta óptica, nadie hace el mal a sabiendas : quien actúa de forma injusta o perjudicial lo hace porque tiene una idea errónea de lo que es el bien, confundiendo un vicio con un beneficio personal.

El paso hacia adelante de Platón: Su discípulo más célebre llevó esta premisa un paso más allá, mudando el debate hacia su andamiaje metafísico. Platón argumentó que el conocimiento de las Ideas era la clave definitiva para alcanzar la virtud. Para el filósofo, las Ideas no son simples conceptos mentales, sino entidades eternas, inmutables y perfectas que existen por fuera del mundo sensible. De esta manera, la tarea central de la filosofía consiste en descubrir esas Ideas superiores y comprender su verdadera naturaleza para poder aplicarlas en la vida pública y privada.

Esta idea fue desarrollada principalmente por su maestro Sócrates y adoptada por Platón.

El recuerdo de las verdades eternas

Para explicar cómo el ser humano puede acceder a ese conocimiento que salva de la ignorancia, la estructura platónica apela a la famosa teoría de la reminiscencia.

Esta teoría sostiene que el conocimiento que las personas adquirimos a lo largo de esta vida terrenal no es un aprendizaje desde cero, sino que es, en realidad, el recuerdo de las verdades eternas que el alma ya conoció en el mundo de las Ideas antes de encarnar y quedar atrapada en el cuerpo físico.

Por lo tanto, la tarea del filósofo y de cualquier persona que busque la virtud no es acumular datos del mundo que lo rodea, sino realizar el ejercicio espiritual y racional de recordar aquellas verdades perfectas. Solo a través de este proceso de reminiscencia es posible liberar al alma de las limitaciones del cuerpo y de las ilusiones del mundo sensible, arrancando de raíz la ignorancia que, según Platón, engendra todos los desvíos morales y los males de la sociedad.