Reino Unido sanciona a rusos acusados de desarrollar las armas químicas usadas para matar a Navalni

Una persona permanece de pie junto a la tumba del líder de la oposición rusa Alexei Navalny durante la conmemoración del primer aniversario de su muerte en un cementerio de Moscú, Rusia

Reino ​Unido impuso sanciones el lunes a dos institutos de investigación rusos y a altos cargos que, según dijo, estaban vinculados ‌al programa de armas ‌químicas de Moscú y participaban en el desarrollo de toxinas utilizadas para envenenar al activista de la oposición rusa Alexéi Navalni.

Las sanciones, presentadas por Reino Unido como una forma de denunciar y disuadir el uso de armas químicas por parte de Rusia, se producen antes de la cumbre de la OTAN en la capital ​turca, Ankara, y ⁠tras una medida similar adoptada por la Unión Europea.

En 2020, Navalni ‌cayó gravemente enfermo durante un vuelo en Siberia ⁠y los laboratorios occidentales concluyeron que ⁠había sido envenenado con un agente nervioso tipo Novichok, una clase de agentes nerviosos de uso militar desarrollados durante la era soviética.

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En 2024, ⁠Navalni falleció tras ser envenenado con epibatidina, una toxina ​procedente de las ranas dardo venenosas, según han ‌afirmado Reino Unido y otros aliados ‌europeos. Rusia negó las acusaciones de que estuviera detrás de ⁠esa muerte.

El Gobierno británico dijo el lunes que las personas sancionadas habían participado en el desarrollo del agente Novichok y de la epibatidina.

La ministra de Asuntos Exteriores, Yvette Cooper, señaló que el "uso ​reiterado de ‌armas químicas" por parte de Rusia constituía una violación del derecho internacional y una amenaza para la seguridad mundial.

"Desde el uso de agentes nerviosos Novichok en Salisbury hasta la epibatidina en Siberia, que envenenó a Dawn Sturgess ⁠y a Alexéi Navalni, Rusia sigue utilizando medios bárbaros para infligir muerte y sufrimiento a civiles inocentes, incluso en Ucrania", añadió.

La embajada de Rusia en Londres dijo en una publicación en la plataforma de mensajería Telegram que rechazaba "categóricamente" tales acusaciones, calificándolas de "calumnias".

La embajada afirmó que las acusaciones se estaban utilizando para promover lo que describió como una amenaza ‌rusa imaginaria y para justificar la confrontación con Moscú.

El Novichok también se utilizó en el envenenamiento, en 2018, del exagente doble ruso Serguéi Skripal y su hija Yulia en Salisbury, un ataque del que ambos sobrevivieron, pero que provocó la muerte de una civil, Sturgess, después ‌de entrar más tarde en contacto con un envase desechado con restos de la sustancia.

Una investigación pública británica concluyó el año pasado que el ‌presidente ruso, Vladimir ⁠Putin, debió de haber ordenado el ataque perpetrado por agentes de inteligencia del GRU contra Skripal.

Rusia siempre ​ha negado cualquier implicación en ese incidente, tachando las acusaciones de propaganda antirrusa.

Con información de Reuters