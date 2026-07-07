Himno de Egipto, el rival de la Selección Argentina en el Mundial 2026: cómo es

Selección de Egipto entona el himno nacional. (Crédito de foto: Univisión)

La selección de fútbol masculino de Argentina se prepara para un duelo crucial este martes por los octavos de final del Mundial 2026. Tras superar una exigente prórroga contra Cabo Verde, el equipo comandado por Lionel Scaloni medirá sus fuerzas frente a Egipto, un conjunto que viene de hacer historia al dejar en el camino a Australia por penales. Mientras los hinchas palpitan los cruces tácticos entre Lionel Messi y Mohamed Salah, este choque representa también una inmejorable oportunidad para sumergirse en la cultura y los símbolos del histórico país africano.

Biladi, Biladi, Biladi: el canto de Egipto

El himno nacional de Egipto, titulado "Biladi, Biladi, Biladi" (Mi patria, mi patria, mi patria), posee una profunda carga patriótica y emocional. Fue compuesto por el célebre músico Sayed Darwish y adoptado oficialmente en 1979. La letra está inspirada en los encendidos discursos del líder nacionalista Mustafa Kamel. Su estructura musical avanza con un ritmo de marcha militar noble y solemne que refleja el orgullo de su pueblo por la soberanía obtenida tras años de luchas.

Una parte muy representativa de sus estrofas en español dice:

Mi patria, mi patria, mi patria,

tienes mi amor y mi corazón.

Egipto, madre de las tierras,

tú eres mi esperanza y mi deseo,

¿y quién puede contar las bendiciones del Nilo para la humanidad?

Hinchada de Egipto aletando a su selección. (Crédito de foto: EFE)

El mosaico cultural de Egipto

En términos culturales, Egipto es un deslumbrante punto de encuentro entre el pasado antiguo y la modernidad de Oriente Medio. Si bien la primera idea a nivel mundial remite de inmediato a las milenarias pirámides de Guiza y la majestuosa Esfinge, su identidad contemporánea está profundamente marcada por las tradiciones islámicas, la música, el cine y la vibrante vida urbana de ciudades como El Cairo.

El río Nilo sigue siendo el eje integrador del país, una fuente de vida y folclore que une los paisajes desérticos con los valles fértiles. La hospitalidad es un pilar fundamental en el trato cotidiano de su sociedad: compartir un té de menta o un café tradicional es el rito de bienvenida por excelencia. A través de este partido en el Mundial, el público argentino tiene la oportunidad de descubrir a un rival aguerrido en la cancha, y de aprender sobre una de las civilizaciones más fascinantes y ricas de la historia humana.