Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Martes, 7 de julio

La madrugada de este martes se presenta fría y con cielo despejado en la Ciudad de Buenos Aires. Según el Servicio Meteorológico Nacional, a las 03:00 el termómetro marcó 4°C, con una sensación térmica de apenas 2°C debido a la humedad del 80%.

El viento sopla del sector sur con una velocidad media de 10 km/h y ráfagas de hasta 20 km/h. La visibilidad es excelente, de 45 kilómetros, y no se esperan lluvias en las próximas horas. La presión atmosférica se ubica en 1019 hPa.

Sin nubes a la vista, la cota de nieve se mantiene en 2600 metros. Ideal para quienes disfrutan de las mañanas invernales, pero abrigate bien al salir.