Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Martes, 7 de julio
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 18 minutos
Arrancó el martes con 4°C y cielo despejado en Capital Federal
La madrugada de este martes se presenta fría y con cielo despejado en la Ciudad de Buenos Aires. Según el Servicio Meteorológico Nacional, a las 03:00 el termómetro marcó 4°C, con una sensación térmica de apenas 2°C debido a la humedad del 80%.
El viento sopla del sector sur con una velocidad media de 10 km/h y ráfagas de hasta 20 km/h. La visibilidad es excelente, de 45 kilómetros, y no se esperan lluvias en las próximas horas. La presión atmosférica se ubica en 1019 hPa.
Sin nubes a la vista, la cota de nieve se mantiene en 2600 metros. Ideal para quienes disfrutan de las mañanas invernales, pero abrigate bien al salir.
Hace 1 hora
Frío polar en plena madrugada: 4° con sensación de 2° en CABA
La madrugada porteña se despide con un frío intenso en Capital Federal. Según el registro oficial de las 03:00, la temperatura actual es de 4°C, pero la sensación térmica desciende a 2°C por la combinación de vientos y humedad. El cielo despejado domina el panorama, sin nubes a la vista (nubosidad 0%) y una visibilidad excepcional de 45 km.
La humedad relativa alcanza el 80%, con un punto de rocío de 1°C, factores que potencian la sensación helada. No hay probabilidad de lluvia (0 mm), ni niebla registrada. El viento medio sopla a 10 km/h con ráfagas de hasta 20 km/h, mientras la presión atmosférica se mantiene en 1019 hPa. La cota de nieve se ubica en los 2600 m, lejos de la ciudad.
Para quienes salen temprano, se recomienda abrigo extremo: el amanecer será gélido pero sin precipitaciones. Seguí el pronóstico del tiempo en vivo por El Destape para no perderte ningún cambio.
Hace 1 hora
Cielo despejado y frío: el clima en Buenos Aires en la madrugada
La madrugada porteña arranca con cielo completamente despejado y un marcado frío. Según el Servicio Meteorológico Nacional, a las 3 de la mañana el termómetro marcó 4°C, con una sensación térmica de apenas 2°C debido a la humedad del 80%.
La probabilidad de lluvia es nula y la visibilidad alcanza los 45 kilómetros, ideal para quienes transitan a esta hora. El viento sopla a 10 km/h con ráfagas de 20 km/h, y la presión atmosférica se ubica en 1019 hPa. No se registra niebla, y la cota de nieve se encuentra a 2600 metros.
Hace 1 hora
Arrancó el martes con cielo despejado y una sensación térmica de 2°C en Capital Federal
Arrancamos la actualización de las 03:00 con un cielo despejado que domina el amanecer porteño. La temperatura registrada es de 4°C, pero la sensación térmica baja hasta los 2°C debido a la humedad del 80% y el viento. Con una probabilidad de lluvia del 0%, no se esperan precipitaciones en las próximas horas.
El viento sopla del sector medio a 10 km/h, con ráfagas que alcanzan los 20 km/h. La visibilidad es excelente, de 45 kilómetros, y la presión atmosférica se ubica en 1019 hPa. Sin presencia de niebla, el día arranca con condiciones estables.
Para quienes salen temprano, abrigarse bien es clave: la cota de nieve se encuentra a 2600 metros, así que el frío se siente con fuerza. Seguí en vivo toda la información del Servicio Meteorológico Nacional.
Hace 9 horas
¿Puede nevar el 9 de julio? Qué prevé el SMN para el fin de semana largo
El frío que dejó la intensa bomba polar seguirá hacia el fin de semana, aunque con menos probabilidad de temperaturas extremas por debajo de cero.
Hace 21 horas
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Lunes, 6 de julio
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14:43 | 05/07/2026
Ola de frío extrema en Argentina: hasta cuándo sigue
Hay alerta amarilla por frío extremo en casi toda la Argentina: hasta cuándo permanecerán las bajas temperaturas y qué recomienda el Servicio Meteorológico Internacional (SMN).
Ola de frío extrema en Argentina: hasta cuándo rige la alerta amarilla en más de 20 provincias.
13:31 | 05/07/2026
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Domingo, 5 de julio
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Sábado, 4 de julio
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
18:47 | 03/07/2026
Clima en Miami en vivo: alerta por tormentas y a qué hora llueve hoy 3 de julio
Pronóstico del tiempo en vivo de la Oficina de pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional de Miami.
Clima en Miami en vivo.
17:11 | 03/07/2026
La increíble pared de frío que apareció en Córdoba durante la ola polar
Una formación de nubes poco común sorprendió a los vecinos del sur de Córdoba en medio de temperaturas bajo cero.
Este fenómeno, que se observa como una nube alargada y baja, es conocido técnicamente como nube arcus.
Portugal pide ayuda a UE, España y Marruecos ante el aumento del riesgo de incendios forestales
FOTO DE ARCHIVO. Las autoridades portuguesas realizan operaciones de prevención de incendios forestales en Leiria
El fenómeno del Niño se desarrollará con gran intensidad en los próximos meses, según la OMM
Una agricultora habla con su amiga mientras se encuentra de pie en un campo seco, en un momento en que un monzón débil retrasa la siembra de plántulas de arroz por parte de los agricultores, en las afueras de Katmandú, Nepal
07:09 | 03/07/2026
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
11:38 | 02/07/2026
Alerta amarilla por frío extremo: bajas temperaturas y nevadas en Mar del Plata
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas por frío extremo en gran parte del país y advierte sobre otros fenómenos como nevadas y fuertes vientos.
07:21 | 02/07/2026
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Advierten a aficionados del intenso calor que hará en Toronto durante el partido entre Portugal y Croacia
Los aficionados al fútbol desafían el calor en la zona de aficionados de Toronto.