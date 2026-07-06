¿Puede nevar el 9 de julio? Qué prevé el Servicio Meteorológico Nacional para el fin de semana largo

A unos días de celebrarse el 9 de julio, Día de la Independencia Argentina, muchos recuerdan la jornada histórica del 2007 en la que nevó por última vez en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. Tras la "bomba polar" y las temperaturas especialmente bajas, existe la sensación de que podría volver a nevar en la Ciudad.

Sin embargo, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera una jornada gélida para el próximo jueves con mucho frío. Pero en contra de lo que esperan muchas personas, no se pronostica la caída de nieve ni ningún tipo de precipitación.

El SMN confirmó que el frío seguirá con una intensidad importante durante la semana, aunque a un nivel inferior al de las ola de frío de la última semana. De todas maneras, el organismo activó una alerta amarilla por frío extremo en varias partes del país.

¿A quiénes alcanza la alerta amarilla?

Toda la provincia de Buenos Aires, incluido el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), así como Entre Ríos, casi toda Santa Fe, partes de Córdoba, La Pampa, San Juan, La Rioja, Catamarca y Chubut, se encuentran bajo la alerta amarilla. Además, Santa Cruz y Tierra del Fuego tienen alerta amarilla por vientos fuertes.

En el AMBA, el ambiente frío se expresará durante la transición entre el lunes y el martes, momento en el que se experimentarán temperaturas menores a los dos grados y máximas que tendrán un techo de 16. Para el resto de la semana, se esperan temperaturas que no bajarán de los seis grados y que, en los momentos más cálidos del día, rozarán los 15.

Durante el 9 de julio habrá algunas nubes, pero hasta el momento hay un 0% de probabilidad de precipitaciones. Solo para el jueves y el viernes, se prevé una mayor densidad nubosa y el resto de la semana habrá un cielo casi despejado en el AMBA.

Pronóstico del tiempo para el fin de semana largo

El fin de semana las condiciones se mantendrán similares, con bajas temperaturas y algo de nubosidad. Esta situación será más ligera para el sábado y el domingo. Por otro lado, sobre gran parte de la Patagonia habrá una amplia dorsal de alta presión que mantuvo estable el tiempo este lunes.

Desde el martes, el frente avanzará sobre la Patagonia acompañado por el intenso transporte de humedad del río atmosférico. Las lluvias más persistentes se concentrarán en la cordillera del centro y norte de Chubut, Río Negro y el sur de Neuquén. Bariloche, Villa La Angostura, San Martín de los Andes, El Bolsón y Esquel serán las zonas con mayor probabilidad de registrar precipitaciones continuas durante gran parte de la jornada.

En cuanto las nevadas, estas quedarán restringidas principalmente a las cotas más altas de la cordillera, mientras que en la mayor parte de las localidades cordilleranas las precipitaciones serán predominantemente en forma de lluvia.