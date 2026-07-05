Antes del feriado nacional por el Día de la Independencia Argentina (9 de julio), la ciudad de Córdoba tendrá feriado por el 453° aniversario de su fundación. En este contexto, la Municipalidad informó cómo funcionarán los servicios públicos.

El Transporte Urbano de Pasajeros circulará con frecuencia de día sábado, mientras que la recolección domiciliaria de residuos será normal.

Además, el Sistema de Estacionamiento Medido y Controlado (SEMM) será gratuito en los espacios habilitados. Por otro lado, las plantas de Inspección Técnica Vehicular atenderán en sus horarios habituales.

En tanto, los cementerios San Jerónimo y San Vicente estarán abiertos de 8:00 a 18:00 horas. Por su parte, el Palacio 6 de Julio, los CPC y demás dependencias municipales permanecerán cerradas.

Por qué es feriado el 9 de julio en Argentina

Cada 9 de julio se celebra en nuestro país un nuevo aniversario del Día de la Independencia en Argentina, una de las fechas patrias más importantes de nuestra historia. Al ser un feriado no trasladable, se respeta la fecha original, por ende, el próximo jueves será un día de descanso para compartir con la familia un tradicional plato de locro.

Aunque, el gobierno nacional agregó el viernes 10 de julio como un día no laborable puente. Por ende, hay un fin de semana largo de cuatro días que podrá disfrutar unos pocos, ya que al ser no laborable, el empleador es quien decide si se trabaja ese día o no.

En caso de que el empleador resuelva abrir o convocar a trabajar, los trabajadores recibirán su salario simple. A diferencia de un feriado nacional, una jornada no laborable no se paga doble.

Cómo se declaró la Independencia Argentina

El 9 de julio se recuerda lo sucedido en esa fecha en 1816 durante la sesión del Congreso de Tucumán, cuando las Provincias Unidas del Río de la Plata proclamaron su Independencia política de la monarquía española y renunciaron a cualquier otra dominación extranjera.

Los movimientos independentistas comenzaron a entrar en ebullición después de que en mayo de 1810, comenzaran las discusiones sobre cuándo y cómo se declararía efectivamente la Independencia. Por aquel entonces, los miembros de la Junta Grande no lograron un acuerdo y la decisión se postergó hasta 1816, después de la organización final del plan continental del general José de San Martín.

España se había liberado de los franceses y el rey Fernando VII había vuelto al trono y se predisponía a recuperar los territorios americanos que estaban en manos de los revolucionarios. El ejército realista había comenzado a avanzar por toda la región derrotando a una parte de los movimientos independentistas americanos.

Finalmente, en julio, Ignacio Álvarez Thomas en reemplazo del Supremo Director de las Provincias Unidas del Río de la Plata, José Rondeau, convocó a un Congreso General Constituyente en San Miguel de Tucumán.

Cada provincia eligió un diputado cada 15 mil habitantes y la primera sesión se inició el 24 de marzo de 1816 con la presencia de 33 diputados de los 34 elegidos. El debate se centró en la forma de gobierno. La mayoría de los participantes estaban de acuerdo con establecer una monarquía constitucional, que era la forma más aceptada en Europa.

Tras arduas discusiones, finalmente los representantes firmaron la declaración de la Independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica y la afirmación de la voluntad de “investirse del alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli” y “de toda otra dominación extranjera”.