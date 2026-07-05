"Nosotros vamos a empezar a cumplir ese acuerdo y, al mismo tiempo, tenemos que encontrar el equilibrio para que las universidades sigan creciendo y haciendo el trabajo tan importante que realizan en todo el país", afirmó el jefe de Gabinete, Diego Santilli, en referencia a la ley de Financiamiento Universitario.

En una entrevista realizada por el sitio Infobae, al jefe de Gabinete se le consultó sobre la ley de Financiamiento Universitario tras el fallo de la Corte Suprema de la Nación que obliga al gobierno de Javier Milei a cumplirlo.

"Se llegó a un acuerdo con las universidades y ese acuerdo fue presentado ante la Corte", aclaró Santilli, aunque luego acotó que "si eso genera un desequilibrio fiscal, puede terminar provocando un problema todavía mayor para todos", a pesar de que el fallo del máximo tribunal responde a un proceso judicial previo al acuerdo y que establece pautas va más allá de lo negociado, aprobadas por el Congreso en ambas cámaras a pesar del veto de Milei.

"En la Argentina todos hicimos un esfuerzo durante estos dos años, especialmente los ciudadanos. Todos hicimos un esfuerzo. Y ese esfuerzo tiene que permitirnos cumplir nuestras obligaciones. Es verdad que debemos respetar el Presupuesto y la Ley de Responsabilidad Fiscal. Tenemos que cumplir todas las normas", remarcó.

Entre otros de los temas que fue consultado, Santilli respondió sobre la reforma electoral que impulsa el gobierno de Milei. "El concepto del Gobierno es el de la ley que enviamos: la eliminación de las PASO", sintetizó, ratificando la idea central del texto que envió la Casa Rosada.

"El objetivo es ordenar el sistema de partidos, evitar que el ciudadano tenga que votar seis veces, ahorrar unos 300 millones de dólares y corregir un esquema de publicidad política que, en definitiva, ya casi nadie mira", explicó.

Respecto a la "eliminación o suspensión de las PASO", el ministro coordinador señaló que "habrá que ver cuál es el consenso que se construye, pero el objetivo es que el ciudadano no tenga que ir seis veces a votar".

Cuando se le consultó sobre la posibilidad de la suspensión, reconoció: "Podemos discutirlo. Lo vamos a discutir en el Senado. Es una de las conversaciones que estamos teniendo con los senadores y con Patricia (Bullrich, jefa de la bancada de La Libertad Avanza)

En cuanto a las versiones que hablaban de que se habiliten listas colectoras, Santilli sostuvo que "puede ser una alternativa para los partidos políticos" y afirmó que "es un planteo que ellos están haciendo respecto de cómo competir".

"Nosotros vamos a competir con La Libertad Avanza. Después habrá que discutir con diputados y senadores cuál será el formato definitivo", afirmó.