Los dobles de "Memo" Ochoa -y un pastor inglés- compiten por pizza gratis en Ciudad de México

El mexicano Guillermo Ochoa reacciona tras el triunfo contra Ecuador

Un pastor inglés llamado Rufo, que lucía una camiseta de portero, fue uno de los participantes que ‌compitieron por ganar pizza ‌gratis en un concurso de imitadores de Guillermo "Memo" Ochoa celebrado en Ciudad de México.

El concurso, organizado por la pizzería Cancino, rindió homenaje al veterano portero mexicano tras su entrada como suplente en la victoria 3-0 de su selección frente a la República Checa la semana pasada, en su sexto ​Mundial.

Los aficionados se reunieron ⁠el viernes luciendo los característicos rizos y la cinta ‌para el pelo de Ochoa, con un año ⁠de pizza gratis como premio para ⁠el doble más convincente.

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"Queríamos hacer esto pensando en las personas que nos inspiran, organizamos este concurso pensando en Ochoa", explicó ⁠a Reuters el gerente del restaurante, Felipe Fuentes, quien ​añadió que el evento se preparó en ‌24 horas tras ver en ‌TikTok concursos de imitadores inspirados en reuniones celebradas en Nueva ⁠York.

Entre los participantes que compitieron antes del partido de octavos de final de México contra Inglaterra el domingo se encontraba el ganador, Juan, quien reconoció que la competencia había ​sido reñida.

"Creo ‌que hay mucha gente en México que se parece un poco a 'Memo' Ochoa, así que es genial que todos nos hayamos reunido acá", señaló Juan.

"Si algún día lo conozco, simplemente le daría las gracias. ⁠Es increíble lo que ha logrado en su carrera, con la selección, lo que significa para el país," añadió.

El concurso atrajo a participantes de estados mexicanos como Jalisco, Michoacán y Sonora, e incluso de lugares tan lejanos como Filipinas.

Los aficionados corearon el esperanzador lema de México para el Mundial, "¿Y si sí?", una frase ‌que ganó popularidad tras vencer a Ecuador 2-0 el martes y conseguir su primera victoria en las fases eliminatorias del Mundial en 40 años.

Gaby explicó la fama televisiva de Rufo.

"Vimos su participación en el último Mundial. (Ochoa) lo hizo tan bien que hasta ‌Rufo lo notaba en la tele, y por eso lo disfracé de Memo", explicó su dueña, Gaby, quien añadió que Rufo incluso ‌tiene un balón ⁠del Club América, el primer equipo de Ochoa.

El propio Ochoa se sumó a las celebraciones, respondiendo ​en Instagram con una petición para la próxima vez.

"Preguntó si podría ser juez y dijo que deberíamos tenerle preparado tequila", reveló Fuentes.

Con información de Reuters