Murat Yakin elogia el trabajo defensivo de Suiza en el triunfo ante Argelia

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Dieciseisavos de final - Suiza contra Argelia

Suiza logró el jueves una victoria por 2-0 magníficamente orquestada frente a Argelia, lo que le permitió ‌clasificarse para los octavos ‌de final del Mundial, neutralizando la peligrosa delantera de sus rivales y ejecutando a la perfección el plan de juego defensivo del técnico Murat Yakin.

El equipo de Yakin marcó al principio de la primera parte por medio de Breel Embolo y volvió a marcar poco después del descanso gracias a ​Dan Ndoye, tras ⁠lo cual mantuvo cómodamente la ventaja y logró su ‌primera victoria en una fase eliminatoria de un ⁠Mundial desde 1938.

Suiza se enfrentará el ⁠martes en Vancouver a Colombia o Ghana.

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"Hoy hemos hecho un gran trabajo defensivo; durante todas y cada una de las ⁠fases del partido, nos hemos defendido con solidez. No ​hemos concedido ninguna ocasión a nuestro rival", ‌dijo Yakin en rueda de ‌prensa.

"Me gustaría elogiar a todo mi equipo, porque hoy ⁠han tenido que sufrir, y creo que marcaron justo en el momento adecuado. Creo que realmente nos merecemos pasar a la siguiente ronda de este torneo".

Suiza apenas cometió errores ​en defensa, ‌obligando a Argelia a jugar por las bandas y limitándola a un puñado de ocasiones poco claras, al tiempo que aprovechó al máximo sus propias oportunidades en el otro extremo del campo.

“Nos empujaron hacia atrás ⁠y nuestra presión no funcionó al principio, pero pudimos explotar los espacios y logramos liberarnos un par de veces”, dijo Yakin.

"Era importante marcar en el momento adecuado; fue un gol de suerte, pero a partir de ahí creo que dominamos el partido, y estoy muy contento con el rendimiento general porque nos ‌enfrentábamos a jugadores muy fuertes a nivel individual".

El técnico, de 51 años, afirmó que no tenía ninguna preferencia por el rival al que se enfrentará Suiza en la siguiente ronda.

"No hay rivales fáciles. Todo tiene que salirnos a la perfección, tanto tácticamente ‌como en el juego, y también tiene que haber intensidad, en cada detalle. Ahora mismo estamos muy contentos con este momento", dijo.

"Estamos ‌muy felices ⁠de pasar a la siguiente ronda del torneo. Estoy muy agradecido a mi cuerpo técnico. Estoy ​agradecido a mis jugadores y también a todos los aficionados de Suiza que se han levantado muy temprano esta mañana".

(Redacción: Philip O'Connor; Edición: Peter Rutherford; editado en español por Tomás Cobos)