Manzambi lidera a Suiza en la histórica victoria sobre Argelia en el Mundial

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Dieciseisavos de final - Suiza contra Argelia

Johan Manzambi firmó el jueves otra actuación destacada en la Copa Mundial que llevó a Suiza a octavos ‌de final, participando en ‌el primer gol en la victoria por 2-0 ante Argelia.

El jugador de 20 años, que llegaba al partido con tres goles y una asistencia en su haber, volvió a ser fundamental en el juego ofensivo de Suiza, que puso fin a una espera de 88 años para conseguir una victoria en la fase de eliminatorias ​del Mundial.

Tras marcar ⁠un gol y dar una asistencia en la victoria por ‌2-1 en la fase de grupos ante la coanfitriona ⁠Canadá, Manzambi fue titular por segunda vez ⁠consecutiva en el Mundial gracias a la confianza depositada en él por el seleccionador Murat Yakin.

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El joven correspondió a esa confianza con ⁠una actuación llena de seguridad e inteligencia.

El primer gol de ​Suiza fue un ejemplo perfecto de su ‌calidad. Tras recibir el balón en ‌la banda izquierda, Manzambi avanzó con determinación antes de enviar ⁠un centro raso al área para que Breel Embolo rematara a la red.

El centrocampista se mostró totalmente cómodo jugando junto a internacionales veteranos como Granit Xhaka, Denis Zakaria y Remo Freuler.

Tras adelantarse en ​el marcador, ‌Suiza se asentó con un mediocampo de cinco, lo que le dio a Manzambi libertad para moverse por todo el campo.

Era un papel que conllevaba una responsabilidad considerable para un jugador que debutaba en un Mundial, pero lo ⁠asumió de forma impresionante, trabajando incansablemente tanto con el balón como sin él.

"Creo que Manzambi puede jugar en cualquier posición", dijo Yakin a los periodistas. "Es increíblemente versátil y decidido".

"Tiene mucha velocidad con el balón. Se encontró en situaciones increíbles dos o tres veces. Pero también tuvo que trabajar en defensa. Y cuanto más avanzaba el partido, más difícil ‌se le hacía".

"Pero hay momentos clave en los que se espera que un jugador ayude de verdad al equipo. Hubo un momento en el que tuvimos que trabajar en defensa, y aun así tuvo fuerzas para llevar el balón y conducirlo a lo largo de 60 ‌metros".

"Manzambi está evolucionando en el torneo. Creo que al principio realmente no lo parecía. Pero estoy muy contento con su evolución".

La victoria fue importante ‌para Suiza, que ⁠había caído en octavos de final en 2006, 2014, 2018 y 2022. La selección, tres veces cuartofinalista, no ​ha pasado a cuartos de final desde 1954.

Suiza se enfrentará ahora a Colombia o a Ghana en Vancouver.

Con información de Reuters