Ni español ni inglés: la increíble historia detrás del idioma de los Minions

El origen del idioma minionés: el creador de los Minions explicó cómo hablan los personajes.

Desde su primera aparición en Mi villano favorito (2010) los minions conquistaron a todo el mundo con sus locuras y su simpatía. Los monstruitos amarillos están de nuevo en acción con el estreno de Minions y Monstruos, una película que muestra su origen en Hollywood. Con motivo del estreno, el creador Pierre Coffin reveló por fin el misterio sobre el idioma de los minions: ni español ni inglés, "minionés".

En una entrevista con Variety, Pierre Coffin admitió que no es capaz de reproducir el tono agudo de los minions a voluntad, ya que la creación del idioma fue un complejo acto de mecánica vocal digital. "Si me pidieras que hiciera la voz de los Minions ahora mismo, simplemente no podría", indicó, ante la frustraciòn de los miles que le piden habitualmente que diga "Banana".

La razón de este impedimento es muy sencilla: aunque los minions tienen la voz de Pierre Coffin, el tono está elevado en seis semitonos. Y esto debe ser grabado a cámara lenta. Según relató el creador, no estaba previsto que él pusiera su voz para los personajes, pero luego de pruebas de sonido que le sonaron "artificiales y extrañas" decidió improvisar con su voz, jugando con la tonalidad. "Variaba el tono —más agudo o más grave— e interpretaba a todos los personajes; más adelante, los grababan cómicos o actores profesionales", contó.

"No sabía muy bien qué decir, así que solté un galimatías, aunque con un par de palabras que surgían aquí y allá; creo que dije "pancake" y "panna cotta"... las palabras que empezaban por "p" sonaban graciosas», explica. Luego, subió el tono de esa grabación seis semitonos mediante un complemento informático y se la envió a Meledandri. Al escuchar aquel galimatías acelerado en falsete de Coffin, el jefe del estudio tuvo una respuesta: «Bueno, ¿no podrías hacerlas tú mismo?", agregó sobre el origen de la voz de los minions.

Vocabulario minion

El éxito de Mi villano favorito y la expansión de las películas, con spin-offs de los minions, hicieron que Pierre Coffin no solo fuera parte central de la saga animada más taquillera de los últimos tiempos, sino que lo obligaron a expandir el vocabulario minion. Así fue que en la secuela empezó a intercalar libremente palabras y frases reales —o inspiradas en idiomas existentes— entre sonidos divertidos. Incluyó italiano (como «tulaliloo ti amo», que significa «te amo»), francés («et pis c’est tout», que equivale a «y eso es todo») y mucho español (por ejemplo, «para tú»), indicó un artículo de Variety.