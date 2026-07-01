Danny Glover, estrella de cine de Arma Mortal, reveló que padece Alzheimer.

El consagrado actor Danny Glover reveló durante una entrevista que vive con la enfermedad de Alzheimer, que le fue diagnosticada en 2022. La estrella de la saga de películas Arma Mortal contó en el programa Today cómo son sus días desde entonces y sostuvo: "En cierto sentido, puedo convivir con ella".

Glover, de 79 años (cumplirá 80 el 22 de julio) dio una entrevista acompañado por su familia y reveló que fue diagnosticado con Alzheimer, enfermedad neurodegenerativa progresiva, poco antes de recibir el Premio Humanitario Jean Hersholt en la ceremonia de los Governors Awards de enero de 2022, justo antes de la entrega de los Óscar. "Estoy seguro de que, a medida que avance, las cosas serán diferentes y cambiarán", sostuvo.

El actor que protagonizó la saga de acción Arma Mortal junto a Mel Gibson señaló que, desde su diagnóstico, sus movimientos, su habla y su memoria se ralentizaron, pero que se mantiene activo y asiste a eventos en San Francisco, donde vive con su hija, Mandisa, y su hermano menor, Martin Glover. "Creo que es realmente importante que él tenga el control de su propia narrativa, de la historia de su vida. Eso es fundamental. Y el momento es ahora. ¿Qué mejor momento que este para que él hable por sí mismo?»", añadió Mandisa en la entrevista.

"Es importante porque a veces la gente hace preguntas, y no quiero ser deshonesta y decir: 'Ah, sí, todo está bien. Todo va de maravilla'", cerró Mandisa, quien se está haciendo cargo de los cuidados de su padre. En la entrevista, Glover reveló que El Color Púrpura (1985) es su película más personal, porque la hizo al poco tiempo que murió su madre, y deslizó que la experiencia haciendo Arma Mortal "fue genial".

Los próximos trabajos de Danny Glover en cine y televisión

A pesar de su diagnóstico, Danny Glover aún tiene una agenda activa de compromisos en la industria del entretenimiento. Según su ficha técnica en el portal IMDb, tiene 6 proyectos en desarrollo, pre y post producción, entre series y películas.