Pérdida de memoria con la edad: cuándo es normal y cuándo consultar por Alzheimer.

Es muy habitual que con el paso de los años las personas comiencen a tener más episodios de olvido, ya sea el nombre de alguien cercano o un recuerdo preciado. Sin embargo, no hay que desesperarse, sino, entender las causas, ya que, incluso en adultos mayores, puede ser producto de una infección urinaria y no necesariamente el comienzo de Alzheimer.

Qué olvidos son normales con la edad

A medida que envejecemos, el cerebro también experimenta cambios. En este sentido, es habitual que la memoria se vuelva un poco más lenta o que le cueste más recordar ciertos datos recientes y mucho más los antiguos. Entre los olvidos considerados normales se encuentran:

Es fundamental consultar con un especialista en caso de detectar síntomas de Alzheimer.

Olvidar nombres o citas, pero recordarlos más tarde.

Perder objetos ocasionalmente.

Tener dificultad para encontrar una palabra específica.

Necesitar más tiempo para aprender algo nuevo.

La diferencia primordial está en que estos olvidos no suelen interferir de manera significativa en la vida diaria ni afectan la autonomía de la persona. Estos forman parte del envejecimiento cognitivo natural y hábitos saludables como la lectura, los juegos mentales o la actividad física son una buena manera de ejercitar el cerebro, que, recordemos, es un músculo.

Cuándo el olvido puede ser una señal de alerta y hay que consultar a un especialista

Existen situaciones en las que la pérdida de memoria deja de ser algo ocasional para convertirse en un problema que impacta en la vida cotidiana. En estos casos, es importante prestar atención a ciertos síntomas que podrían estar relacionados con enfermedades como el Alzheimer u otros tipos de demencia:

Olvidar información reciente de manera frecuente.

Repetir las mismas preguntas varias veces.

Desorientarse en lugares conocidos.

Dificultad para seguir conversaciones o instrucciones.

Cambios en el comportamiento o en la personalidad.

Problemas para realizar tareas habituales.

Detectar a tiempo que algo no está del todo bien con la memoria puede hacer una gran diferencia, tanto para la persona como para quienes la rodean. Aunque el Alzheimer no tiene una cura definitiva, es importante dar con un diagnóstico temprano para empezar tratamientos que ayuden a frenar su avance.

Es por eso que, si empiezan a aparecer señales que generan dudas o preocupación, lo más importante es no dejarlo pasar. Consultar con un médico clínico o un neurólogo es el primer paso para entender qué está sucediendo y, si hace falta, avanzar con estudios que ayuden a tener un panorama más claro.