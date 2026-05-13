Bomba en Telefe: renunció una figura clave y ya tienen reemplazo

Un verdadero terremoto sacude a Telefe y confirma que los cambios internos están lejos de terminar. En medio de rumores que venían creciendo hace semanas, se conoció una renuncia clave que deja al canal en plena reconfiguración.

¿Quién es la persona que se gue de Telefe?

La información fue revelada por Nacho Rodríguez, quien utilizó sus redes sociales para anticipar un movimiento fuerte dentro de la estructura del canal. Según detalló, Darío Turovelzky dejará su cargo como gerente en medio de diferencias con la nueva conducción.

Renunció el gerente de Telefe.

“Era cuestión de tiempo”, aseguró el periodista, dejando entrever que la salida no fue sorpresiva puertas adentro. De acuerdo a su versión, el ahora ex directivo no coincidía con algunos manejos ni decisiones que se vienen tomando desde la llegada de las nuevas autoridades.

El dato que más llamó la atención es la inmediatez de la renuncia. Según trascendió, este viernes sería su último día dentro del canal y ni siquiera estaría presente en los próximos eventos importantes de la televisión abierta.

Pero como suele ocurrir en estos casos, la salida no vino sola. En paralelo, ya habría un nombre listo para ocupar su lugar y eso terminó de encender todas las alarmas en el ambiente.

¿Quién será el nuevo gerente de Telefe?

Siempre según la información difundida, Agustín Vila sería el elegido para quedarse con ese puesto estratégico dentro de Telefe. Se trata del hijo de Daniel Vila, una figura con peso propio dentro del mundo de los medios.

El hijo de Vila asumirá como gerente de Telefe.

El movimiento no es menor y abre un nuevo escenario en la televisión argentina, especialmente por la posible cercanía entre Telefe y América TV, señal que forma parte del grupo empresarial de la familia Vila.

Dentro del ambiente, muchos ya hablan de una especie de “alianza silenciosa” que podría cambiar el mapa mediático en los próximos meses, con decisiones estratégicas que irían mucho más allá de un simple cambio de nombres.

Por ahora, no hubo confirmaciones oficiales desde el canal, pero la información ya generó un fuerte impacto en la industria. Y como suele pasar en estos casos, cuando se mueve una pieza tan importante, todo el tablero empieza a reacomodarse.