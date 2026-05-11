Ambos habían ignorado las advertencias que realizaron los organismos oficiales y una vez que estuvieron a salvo fueron denunciados por las autoridades.

Mar del Plata fue una de las ciudades costeras que sufrió las inclemencias de la ciclogénesis este fin de semana. Durante el momento más duro del temporal dos deportistas tuvieron que ser rescatados por la Prefectura Naval debido a que habían perdido la estabilidad y corrían peligro.

Ambos habían ignorado las advertencias que realizaron los organismos oficiales y una vez que estuvieron a salvo fueron denunciados por las autoridades, ya que habían puesto en riesgo sus vidas y las de los rescatistas.

El operativo inició cuando los efectivos del Centro de Gestión de Tráfico Marítimo local recibieron el llamado de un trabajador del club náutico, quien alertó que dos hombres de 47 y 53 años habían ingresado al mar con tablas tipo parawing y no podían retornar a la orilla, dado las condiciones extremas del agua y el viento.

El rescate y la denuncia contra los deportistas

De inmediato, Prefectura activó su protocolo y realizó un despliegue de agentes en una embarcación semirrígida y en patrulleros terrestres. Los deportistas lograron ser rescatados y se encontraban en buen estado de salud, por lo que no necesitaron asistencia médica.

Si bien habían concluido el rescate, el riesgo siguió para el personal de la fuerza, ya que la embarcación usada debió regresar a su base navegando en medio de ráfagas intensas y un fuerte oleaje.

En consecuencia, las autoridades decidieron denunciar a los dos deportistas por haber hecho caso omiso a las restricción de navegación vigente al momento de ingresar al agua y por haber expuesto su integridad física como la del personal que participó del operativo.

La Unidad Fiscal de Mar del Plata intervino en el caso y el fiscal dispuso que se le tome declaración a los deportistas y elevar las constancias del despliegue de medios. Durante el temporal, también hubo surfistas que ingresaron al mar con olas de más de tres metros.

Destrozos en Mar del Plata

En la madrugada del domingo hubo destrozos en la mítica zona del Torreón del Monje, producto del intenso temporal de lluvia y viento, con olas de hasta siete metros, según reportaron medios locales. En las imágenes que se viralizaron en redes, se ve cómo el agua ingresó al establecimiento y estallaron los vidrios por la fuerza del viento, además los pisos quedaron inundados.

Una cadena de gimnasios que funciona en el mismo edificio también sufrió roturas en sus instalaciones, al igual que una hamburguesería que se encuentra a veinte metros del Torreón del Monje. La ciclogénesis también afectó a Playa Grande, especialmente el complejo La Normandina, que cuenta con locales bailables y gastronómicos.