Telekino 2427: resultados del sorteo del 10 de mayo

Resultados del sorteo de Telekino 2426 del domingo 10 de mayo.

Este domingo, 10 de mayo de 2026, se llevó a cabo un nuevo sorteo del Telekino y los resultados para consultar ya están listos en El Destape. La emisión en vivo de la jugada se transmite por la TV Pública y los participantes podrán controlar el cartón del juego. A continuación, podrás ver los resultados del Telekino 2427 y del Rekino.

Además de la modalidad original del Telekino, Rekino también sortea semanalmente con el número del cartón (parte izquierda del mismo) diversos premios. Entre los mismos, puede haber autos, electrodomésticos o viajes. Sólo son válidos los cartones vendidos, habiendo ganadores diferentes todas las semanas.

Telekino 2427: resultados de hoy 10 de mayo y controlar cartón

Los números ganadores estarán disponibles después de las 17

Rekino: resultados del 3 de mayo para controlar cartón

Los números ganadores estarán disponibles después de las 17

Telekino: precio y transmisión del sorteo

La transmisión del sorteo se puede seguir en vivo por la TV Pública en todo el país a partir de las 17.15 y a través de la cuenta de YouTube de Telekino. Cada cartón cuesta $2500.

¿Cómo jugar al Telekino?

Para jugar al Telekino es preciso comprar el cartón del sorteo, que tiene en su parte media 15 números elegidos al azar entre el 01 y el 25. Esto debe hacerse en las agencias de lotería oficiales.

El pozo máximo del juego se obtiene acertando el pleno de los números, y en caso de que no existan coincidencias, el pozo queda vacante, acumulándose para el sorteo siguiente. También hay premios en efectivo para quienes tengan hasta 11 coincidencias.