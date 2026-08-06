Cuánto dinero paga River por Thiago Almada: los detalles de la compra más cara del fútbol argentino

River Plate volvió a sacudir el mercado de pases con una incorporación de impacto internacional. Después de varias semanas de negociaciones, el club de Núñez alcanzó un acuerdo para sumar a Thiago Almada, uno de los futbolistas argentinos con mayor proyección, en una operación que quedará marcada en la historia del fútbol nacional por el monto de la inversión.

La llegada del campeón del mundo con la Selección Argentina no solo representa un salto de calidad para el plantel, sino también una fuerte apuesta económica de la dirigencia. El desembolso convierte a Almada en el fichaje más caro realizado por un club argentino, superando marcas que parecían difíciles de igualar y confirmando la intención de River de volver a competir por los máximos objetivos a nivel local e internacional.

Cuánto gasta River por Thiago Almada

River paga 20 millones de euros, una cifra récord para el fútbol argentino. El acuerdo contempla la compra del 100% de los derechos económicos del mediocampista, con un pago dividido entre el Atlético de Madrid y el Eagle Football Group, propietarios de su ficha, que recibirán 10 millones de euros cada uno. En tanto, Atlético de Madrid tiene opción de recomprarlo dentro de 18 meses (31 de diciembre de 2027) por 40 millones de dólares.

La cifra supera ampliamente el récord anterior de River. Hasta ahora, la contratación más cara de la historia del club había sido la de Lucas Pratto, adquirida en 2018 por cerca de 14 millones de dólares. También deja atrás otras inversiones importantes, como las realizadas por Kevin Castaño y otros refuerzos de los últimos mercados de pases. Con los 20 millones de euros desembolsados por Almada, la operación pasa a encabezar el ranking histórico de compras tanto de River como del fútbol argentino.

El club aceleró las negociaciones luego de que Atlético de Madrid aceptara desprenderse del futbolista. Si bien Almada había despertado el interés de Flamengo y de otras instituciones del exterior, River logró convencer al jugador con un proyecto deportivo ambicioso y la posibilidad de ser una de las figuras del equipo. La presencia de varios compatriotas en el plantel y la oportunidad de disputar la Copa Libertadores también fueron factores determinantes para inclinar la balanza a favor del conjunto de Núñez.

Thiago Almada viene de Atlético de Madrid.

El golpe de efecto de esta compra

Además del impacto deportivo, la operación envía un fuerte mensaje al mercado. En un contexto en el que la mayoría de los clubes argentinos tienen dificultades para competir económicamente con Europa o Brasil, River realizó una inversión inédita para repatriar a un futbolista en plenitud. La llegada de Almada se suma a otros refuerzos de jerarquía y refuerza la idea de construir un plantel capaz de pelear todos los títulos de la temporada.

Con apenas 25 años, Thiago Almada ya acumula experiencia en Vélez Sarsfield, la Major League Soccer, el fútbol brasileño, Europa y la Selección Argentina, con la que fue campeón del mundo en Qatar 2022. Ahora afrontará un nuevo desafío en River, donde la expectativa es enorme tanto por su calidad futbolística como por el peso simbólico de una transferencia que rompe todos los récords. La inversión de 20 millones de euros marca un antes y un después en el mercado argentino y refleja la apuesta del club por incorporar a uno de los talentos más destacados del país.