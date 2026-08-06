El Need for Speed de la vida real: la increíble web que te permite manejar por cualquier calle del mundo gratis

Se llama Hop.Earth, y combina la exploración de Google Street View con la adrenalina de un juego de carreras estilo Need for Speed. Funciona directamente desde el navegador, sin descargar ningún programa, y ya generó ruido entre los usuarios que probaron sus primeras versiones.

Cómo funciona: el mundo se genera mientras manejás

Lo más llamativo de Hop.Earth es que el entorno se construye en tiempo real a medida que el auto avanza por la pantalla, procesando datos de carreteras de OpenStreetMap combinados con información satelital de elevación del terreno. Esto permite recorrer prácticamente cualquier punto del planeta: el propio barrio, una montaña o las avenidas más conocidas de una ciudad extranjera.

Para empezar, alcanza con buscar la ubicación deseada en el mapa global, hacer clic sobre el punto elegido y tocar la opción "Hop Here". El avatar cae en paracaídas sobre el lugar seleccionado y, apenas toca el suelo, mantener presionada la tecla X hace aparecer el vehículo en la calle más cercana para arrancar a manejar.

Se puede correr contra amigos

Hop.Earth también incluye un modo multijugador pensado para armar carreras personalizadas en segundos. Quien organiza la partida solo tiene que presionar "Create race" y marcar los puntos de salida y llegada en el mapa, tras lo cual el sistema traza automáticamente el recorrido. Después, con "Share Race" se genera un link que se puede mandar a otros jugadores para competir en tiempo real por ese mismo trazado.

Un proyecto todavía en desarrollo

Detrás de Hop.Earth está el desarrollador DVLPLONDON, que sigue sumando actualizaciones para pulir el apartado visual del juego, como un modo nocturno en desarrollo, texturas mejoradas de asfalto y terreno, y la generación automática de millones de luces en la calle. Al tratarse de un proyecto en una etapa temprana, todavía pueden aparecer algunas fallas típicas de este momento: demoras en la carga del terreno, autos que tardan en aparecer o personajes que quedan trabados durante el salto en paracaídas.