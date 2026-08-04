Cierra un icónico restaurante.

La industria gastronómica vive un presente complicado por la crisis económica que generó Javier Milei y otro importante restaurante se despide por las bajas ventas y el aumento de los costos.

El tradicional restaurante Nuestra Casa, ubicado en la localidad bonaerense de Marcos Paz, anunció el cierre definitivo de sus puertas tras varios años de actividad. La decisión fue comunicada por sus propietarios a través de una carta abierta.

El cierre representa un nuevo golpe para el sector gastronómico, que continúa atravesando dificultades para sostener la actividad en un contexto de retracción del consumo y aumento de los gastos fijos. "Nos toca hacer la publicación más difícil, la más triste y la que no pensábamos que un día podía llegar", expresaron los dueños del restaurante al anunciar el fin de la actividad.

"No podemos sostener el negocio"

En el mensaje difundido en redes sociales, los responsables del local señalaron que ya no era posible mantener el modelo que caracterizó al restaurante durante toda su trayectoria: "Después de grandes momentos, de tantas comidas y risas compartidas con ustedes, nos vemos en la difícil situación de no poder sostener un negocio con los estándares que siempre nos caracterizaron, con buena comida y buenos precios".

Si bien reconocieron que la situación económica fue determinante para tomar la decisión, evitaron profundizar sobre el contexto y optaron por centrar el mensaje en el agradecimiento.

"Podemos sentarnos a exponer durante largo rato el contexto que la economía está padeciendo, pero no queremos extender la herida de una despedida", sostuvieron.

El cierre de Nuestra Casa también afecta a los trabajadores del establecimiento y a los proveedores que abastecían al restaurante, además de reducir la oferta gastronómica de Marcos Paz. Durante su despedida, los propietarios agradecieron especialmente al personal y a los clientes que acompañaron el proyecto desde sus comienzos.

Según recordaron, el objetivo del emprendimiento siempre fue ofrecer un espacio donde los visitantes pudieran sentirse "como en casa", concepto que dio origen al nombre del restaurante. "Solo resta agradecer a cada uno que formó parte de nuestras comidas, de nuestro espacio, de Nuestra Casa... al personal que nos acompañó, a los clientes que nos eligieron siempre y a todo aquel que con una pequeña devolución, nos hizo sentir que estábamos haciendo las cosas bien!", recalcaron.

La publicación generó numerosas muestras de apoyo y mensajes de despedida por parte de vecinos y clientes habituales, quienes lamentaron el cierre de uno de los locales gastronómicos más reconocidos de la ciudad. Los responsables del establecimiento confirmaron que el cierre es definitivo y que el restaurante no volverá a abrir sus puertas.