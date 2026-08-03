Chau mesadas de granito: la nueva tendencia que se impone en las cocinas

La tendencia que está destronando a las mesadas de granito.

Durante mucho tiempo, el granito fue el favorito para las mesadas de cocina gracias a su robustez y variedad de colores y acabados naturales. Era la elección común en construcciones nuevas y renovaciones, valorado por su apariencia auténtica.

Sin embargo, con las nuevas tendencias en diseño de interiores y el avance de tecnologías en superficies, las preferencias comenzaron a cambiar entre arquitectos, diseñadores y fabricantes de muebles. Hoy en día, no basta con que el material sea atractivo: debe ser práctico, fácil de limpiar y resistente al uso diario.

Porcelánico, la nueva tendencia que le gana terreno al granito en las cocinas

En este escenario, el porcelánico emergió como una alternativa que combina estética moderna con alta funcionalidad. Se trata de un material hecho a partir de minerales naturales sometidos a altas temperaturas y presión, que le confieren una dureza excepcional, baja porosidad y gran resistencia al desgaste.

Su popularidad creció porque puede imitar con realismo materiales como mármol, granito, cemento o madera, manteniendo un espesor fino y una superficie uniforme que requiere poco mantenimiento. Esto lo convierte en una opción ideal para cocinas contemporáneas.

Ventajas clave del porcelánico

Entre las principales ventajas del porcelánico se destacan:

Alta resistencia. Soporta golpes, rayones y altas temperaturas.

Baja absorción. Su escasa porosidad dificulta la penetración de líquidos y manchas.

Fácil limpieza. Puede higienizarse con agua y detergentes neutros.

Variedad de diseños. Se fabrica en numerosos colores, texturas y acabados que imitan materiales naturales.

En ese sentido, la Porcelain Tile Certification Agency destaca que este material posee una absorción de agua muy baja, lo que mejora su resistencia a manchas, humedad y cambios térmicos. Por eso, es apto para interiores y exteriores.

Además, la Tile Council of North America resalta que las superficies porcelánicas resisten el desgaste y necesitan menos mantenimiento que otros materiales tradicionales, siempre que la instalación sea correcta.

A pesar de estas cualidades, la elección de la mesada ideal varía según presupuesto, estilo y uso previsto. Materiales como el granito, cuarzo, acero inoxidable y superficies sinterizadas siguen siendo opciones vigentes, cada uno con sus características particulares.

El auge del porcelánico refleja una tendencia clara hacia materiales que ofrecen diseño actual, durabilidad y practicidad. Su incorporación en cocinas modernas responde a la demanda de superficies resistentes y fáciles de cuidar, que además se adaptan a diferentes estilos decorativos. Todo esto lo convierte en una opción que está creciendo con el correr de los años.