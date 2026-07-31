Chau azulejos: el color que es tendencia en las cocinas modernas este 2026

El verde oliva se consolidó como una de las principales tendencias porque ofrece un equilibrio entre modernidad y atemporalidad.

Las cocinas dejaron de ser un espacio exclusivamente funcional para convertirse en uno de los ambientes con mayor protagonismo dentro del hogar. En ese contexto, las tendencias de decoración para 2026 marcan un cambio de rumbo, los clásicos blancos, grises y tonos crema empiezan a ceder terreno frente a un color que combina elegancia, calidez y un aire natural.

Se trata del verde oliva, una tonalidad que arquitectos e interioristas destacan como una de las grandes protagonistas del diseño de interiores por su capacidad para renovar cualquier cocina sin perder luminosidad ni amplitud visual.

Por qué el verde oliva es el color elegido en 2026

El verde oliva se consolidó como una de las principales tendencias porque ofrece un equilibrio entre modernidad y atemporalidad. A diferencia de otros colores más intensos, aporta personalidad sin resultar invasivo y permite crear ambientes acogedores, una característica cada vez más valorada en los hogares.

Además, su versatilidad hace que funcione tanto en cocinas amplias como en espacios reducidos. Puede aplicarse en muebles, paredes o pequeños detalles decorativos, adaptándose a distintos estilos, desde el minimalista hasta el rústico contemporáneo. Otro de sus puntos fuertes es que transmite una sensación de conexión con la naturaleza, una tendencia que sigue ganando terreno en la decoración y que busca generar espacios más relajantes y confortables.

El verde oliva se consolidó como una de las principales tendencias porque ofrece un equilibrio entre modernidad y atemporalidad.

Cómo incorporar el verde oliva sin hacer una reforma completa

Adoptar esta tendencia no implica renovar toda la cocina. Los especialistas en interiorismo recomiendan pequeñas intervenciones que pueden cambiar por completo la estética del ambiente.

Algunas opciones son:

Pintar una pared principal en verde oliva.

Renovar las puertas de las alacenas con este tono.

Incorporar banquetas, sillas o estanterías en esa gama de color.

Sumar textiles o accesorios decorativos que acompañen la nueva paleta.

También puede combinarse con plantas aromáticas, que potencian el estilo natural y aportan frescura al espacio.