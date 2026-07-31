La emotiva reacción de una histórica figura de Telefe al volver a su programa

Una histórica figura de Telefe regresa al canal junto a una exitosa ficción mundial.

Virginia Lago regresa a Telefe de la mano del histórico ciclo Historias de Corazón a partir del lunes 3 de agosto a las 16:45 horas para presentar nuevamente la exitosa novela brasileña Avenida Brasil. Asimismo, durante una transmisión en vivo de A La Barbarossa (Telefe), la conductora recordó el enorme éxito que tuvo el ciclo desde su debut en 2012 y habló con emoción sobre el cariño que recibió del público a lo largo de todos estos años.

Virginia Lago vuelve con Historias de corazón.

En ese sentido, explicó: “Estoy feliz haciendo lo que hago. Historias de corazón fue un éxito enorme. Fue insólito que me llamaran para conducir un programa. En ese momento, estaba en Mar del Plata haciendo un espectáculo sobre María Elena Walsh. Fue muy lindo y en principio fue para solo dos meses y duró más de cuatro años. En ese trabajo encontré tanta gente amada, así como el público”.

Además agregó: “Y ahora volví de nuevo al canal, estoy contenta. Lloré de alegría. Estamos grabando cosas. Este canal es familia. En Telefe trabajé durante 20 años. Volver fue una enorme felicidad. El día que vine por primera vez, me temblaban las piernas. Estoy contentísima”.

Avenida Brasil regresa a las pantallas argentinas

Virginia Lago volverá a la pantalla del canal con una de las ficciones extranjeras más exitosas y queridas por el público argentino, Avenida Brasil. La exitosa novela logró conquistar a los televidentes gracias a una historia que combina romance, traición, venganza y drama. Asimismo, Avenida Brasil fue uno de los mayores fenómenos de la televisión en Argentina. Su último capítulo, emitido el 8 de julio de 2014, tuvo una despedida con un evento multitudinario en el Luna Park y alcanzó picos de 27 puntos de rating.

La trama sigue la vida de Rita, una joven que busca recuperar todo lo que perdió por culpa de su madrastra, Carminha, quien la abandonó cuando era apenas una niña tras la muerte de su padre. Tiempo después, Carminha logra casarse con Tifón, un exitoso exfutbolista, e ingresa junto a su amante, Max, en una familia llena de conflictos. Sin embargo, la historia cambia por completo cuando Rita, ya adulta y bajo una nueva identidad, se infiltra en la vida de Carminha para llevar adelante su plan de venganza. En ese camino vuelve a encontrarse con Jorgito, su primer amor e hijo de Carminha.