Una figura de Telefe sorprendió al mostrar a su nueva pareja en redes sociales

Una figura de Telefe decidió apostar nuevamente al amor y compartió un video con su nueva pareja en sus redes sociales.

Luego del escándalo que vivió tras que su ex, Manuel Ibero, entrara a la nueva edición de Gran Hermano Generación Dorada, Zoe Bogach decidió apostar nuevamente al amor y compartirlo en sus redes sociales.

Zoe y Manu estuvieron rodeados de polémicas luego de las duras declaraciones de la influencer contra su expareja. Asimismo, aseguró que durante su relación se enteró de múltiples infidelidades. Además, a finales de marzo, Zoe reapareció en el reality show mediante el derecho a réplica, donde apareció como un holograma y confrontó a Manu cara a cara, diciéndole que se le “estaba cayendo la careta” y reclamándole varias cuestiones.

Ahora, Zoe decidió compartir con sus miles de seguidores de TikTok un tierno video junto a su nuevo novio. En el material, ambos aparecen acostados en la cama, abrazados. En ese sentido, acompañó la publicación con una descripción bastante emotiva: “Me gusta él. Pero sus ojos tienen la culpa”. La publicación se viralizó rápidamente y sus seguidores le dejaron mensajes positivos luego de tanta polémica. Asimismo, muchos aseguraron que su nueva pareja se parecía al hijo mayor de Wanda Nara y Maxi López.

Esta noticia ocurre en paralelo a que Zoe anunció en X que fue desvinculada del ciclo de streaming La Jugada (Telefe) y explicó los motivos: “Hoy no voy a estar en la gala. Me llamaron de producción para decirme que me bajan de los streams por algunos comentarios que hice”.

Zoe Bogach fue desvinculada del stream de Telefe

Luego agregó: “No termino de entender la decisión y me parece injusta. Siento que hay cosas que van más allá de las explicaciones que me dieron. Yo ya había aclarado que no tengo ningún problema con Mica ni con Dani, incluso les pedí disculpas públicamente porque son mis compañeras y realmente está la mejor con las dos”.

Zoe Bogach fue desvinculada de Telefe

Además sumó: “También me remarcaron lo que dije sobre Romina y, sinceramente, siento que tampoco cayó bien que esté haciendo campaña contra Manuel. Lo que más me duele es que hasta hace dos días salí a defender a Telefe y a Gran Hermano. Cuando una chica intentó rebajarme por trabajar hace cinco meses en el reality, yo respondí con orgullo, diciendo que estaba muy agradecida por la oportunidad y feliz de formar parte del programa. Pero bueno, todo pasa por algo”.

Finalmente señaló: “Me voy con la tranquilidad de haber sido auténtica. Ahora voy a enfocarme en mis proyectos, en seguir estudiando y en todo lo que viene. Gracias a todos los que siempre me bancan. Por lo que tengo entendido y según me están asesorando mis abogados, una desvinculación no se formaliza con un simple llamado telefónico; requiere un proceso más complejo. Hoy tenía La Jugada y, si no me presento, podría interpretarse como una inasistencia laboral y eso puede perjudicar mi situación. Así que hoy, nos vemos ahí”.