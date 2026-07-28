Con insultos y acusaciones infundadas, Milei quiere ser el líder regional del trumpismo

Con la falta de liderazgo a nivel doméstico, un proyecto económico vencido y sin posibilidades ya de convertirse en un estadista a nivel interno, Javier Milei intenta lograr una agenda en el exterior y ser el líder regional de la ultraderecha y el trumpismo. El Gobierno quiere retomar así una agenda del primer año para convertir a Milei en el referente de una liga de naciones de derecha de esta zona referenciadas en el trumpismo y la CPAC (la cumbre ultraconservadora).

Milei encontró alicientes en diversos triunfos de candidatos en América del Sur que favorecen a este plan que sobre todo está rondando en la cabeza de su asesor, Santiago Caputo, desde hace tres años.

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En un comienzo, la idea era hacer una Nation League con Italia, Hungría, Polonia e Israel. Pero el proyecto se pinchó. Con las victorias de candidatos afines a Milei en Sudamérica, el proyecto volvió a cobrar vida.

En este lado del mundo, Milei encuentra a José Antonio Kast (Chile), Daniel Noboa (Ecuador), Abelardo de la Espriella (Colombia), Keiko Fujimori (Perú), Santiago Peña (Paraguay), Rodrigo Paz (Bolivia) y Nayib Bukele (El Salvador). Y falta aún definir Brasil este año. Este último país es un jugador clave, tanto para el plan de Milei de convertirse en líder regional sino también para el Mercosur. Por eso el interés del Presidente en entrometerse en la campaña ajena.

A puro insulto, el presidente argentino embarró el momento electoral de los brasileños para manifestarse a favor de Flavio Bolsonaro, el candidato de la ultraderecha en ese país. En el Gobierno igualmente admiten que todos va por diferentes vías. "Una es la diplomática, otra es la comercial y otra cosa es la relación personal de los presidentes", explicó una fuente de Rosada a El Destape.

Esta misma fuente contó a este portal sobre la crisis entre ambos mandatarios. "Nos podemos pelear con Lula, por ejemplo, pero la guita y los negocios con Brasil van por otro carril, no nos perjudica".

Por otro lado, Milei busca meterse más al Norte y generó ruido en México y en Estado Unidos. Es que dijo el fin de semana que el que puso "más plata" para la supuesta campaña anti-Argentina fue "el Gobierno de Brasil" y que "también han financiado esta campaña México y el Partido Demócrata de los Estados Unidos".

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, lo desmintió: "No hay ninguna campaña contra ningún país del mundo ni contra ningún gobierno del mundo", respondió ante la consulta que recibió este lunes durante su habitual conferencia de prensa. Y agregó: "Lo que sí hay al revés es una campaña orquestada desde muchos lugares en contra de nuestro gobierno, pero nosotros no acostumbramos a meternos con otros países".

Sin embargo, en el gobierno argentino responden no tener pistas ni información ni pruebas de que haya sido financiada la campaña anti-Argentina como pronunció Milei. "No tenemos nada. No hay nada. Igual, si lo dijo Milei debe ser así", respondió ante El Destape un funcionario.