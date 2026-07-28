El periodista deportivo Gastón Recondo analizó, durante el programa Carnaval Stream, el presente del director técnico Eduardo "Chacho" Coudet en River Plate y la necesidad de comprender la identidad de los clubes a la hora de conducir un plantel.

Recondo arrancó su análisis con una comparación futbolera de peso. Trajo a colación lo que le sucedió a Marcelo Bielsa al frente de la Selección de Uruguay para explicar un problema que, según su mirada, se repite con Coudet en River. "¿Qué es lo que le pasó a Bielsa en Uruguay? Nunca interpretó la idiosincrasia futbolera uruguaya", disparó el periodista. Y agregó: "Él fue con su manual, que le resultó en Bilbao, en Leeds y en tantos otros lugares porque su cultura futbolera coincide con su filosofía futbolera, la uruguaya no".

Para Recondo, ahí está la clave del problema: "O él se adaptaba a Uruguay o Uruguay se adaptaba a él. Es muy difícil adaptar 100 años de historia futbolera a un entrenador moderno".

"Su manual en River no aplica"

Con ese marco planteado, el periodista fue directo al presente de River. Según su análisis, Coudet está cometiendo el mismo error que Bielsa en Uruguay, pese a conocer la institución desde adentro. "Coudet no entiende, por más que haya jugado en River, no entiende que su manual en River no aplica", sentenció Recondo, dejando en claro que haber sido futbolista del club no garantiza comprender su cultura desde el banco.

El periodista también apuntó contra las decisiones institucionales recientes, en particular la separación de futbolistas del plantel profesional. Para eso, apeló a un contraste histórico entre River y el fútbol español.

"River también tiene que revisar que River le mandó a Di Stéfano a España, que España no le mandó a Butragueño a la Argentina", planteó Recondo. Y sumó una reflexión sobre la identidad formadora del club: "Si vos sos formador y sos criador de futbolistas y de cultura futbolera, sos un semillero del mundo como dice Argentinos, también lo es River. Que venga un español a explicarte cómo se hacen las cosas, es bravo".

Los containers y el caso Pezzella

Uno de los pasajes más filosos del comentario de Recondo tuvo que ver con el trato hacia los futbolistas apartados del plantel de River. Recondo cuestionó puntualmente las condiciones en las que entrenan los jugadores separados por decisión técnica. "Mandar 10 jugadores a entrenar aparte en un predio que está divino, pero que todavía está en construcción la parte de vestuarios, con lo cual los vestuarios son containers...", describió, visiblemente crítico con la situación.

Después profundizó con el caso de Germán Pezzella, a quien Coudet convocó reiteradamente a la Selección durante el Mundial de Qatar: "Mandar a un campeón del mundo con el que vos te mantuviste cuatro años diciendo en Qatar 'nosotros teníamos entre otros a Pezzella' (por más que estuviera en Betis, Fiorentina o donde fuera, Pezzella era tuyo), el día que vos lo tenés no te gusta cómo juega, no te gusta físicamente o no está, ¿lo mandás a un container?". Y cerró con dureza: "Eso lo puede hacer un frío español que no sabe de qué se trata River".

"Peor, andate": la responsabilidad compartida

Recondo también apuntó a la relación entre el cuerpo técnico y la dirigencia, marcando que las decisiones sobre el plantel no pueden desligarse de quien dirige. "Si la decisión la toma la Comisión Directiva, te saca 10 jugadores de un día para otro y vos no estás de acuerdo, te vas. Y si estás de acuerdo, te hacés cargo", planteó el periodista, dejando en claro que no hay margen para la ambigüedad en un tema tan sensible.

"Juntar buenos jugadores no te hace un buen equipo", afirmó. Y concluyó: "Coudet tiene que entender que River tiene una idiosincrasia que está por encima de su pensamiento. Vos no podés ir a Boca a querer jugar como en River, ni a River a jugar como en Boca".