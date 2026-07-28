El Gobierno llevó a Kristalina Georgieva a recorrer Vaca Muerta en helicóptero

Con un operativo especial que incluyó el viaje en avión y un trasbordo a helicópteros, la titular del organismo internacional desembarcó pasadas las 10.30 en Loma Campana, el yacimiento que YPF comenzó en 2013 y actualmente produce 90.000 barriles por día en sociedad con Chevron.

Mientras el presidente Javier Milei arribaba a Perú para reunirse con la mandataria electa de derecha Keiko Fujimori, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, recorrió en helicóptero por primera vez el principal pozo activo de Vaca Muerta. Estuvo acompañada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y fue recibida por el CEO de YPF, Horacio Marín, y el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa.

Con un operativo especial que incluyó el viaje en avión y un trasbordo a helicópteros, la titular del organismo internacional desembarcó pasadas las 10.30 en Loma Campana, el yacimiento que YPF comenzó en 2013 y actualmente produce 90.000 barriles por día en sociedad con Chevron.

La visita de Georgieva se realizó en medio de un amplio operativo de seguridad en el aeropuerto y en las zonas aledañas. Durante su recorrida, asistió a distintas áreas del yacimiento y mantuvo encuentros con los principales directivos de las empresas que operan en el lugar.

"Tuvimos una reunión muy productiva y recorrimos un equipo de perforación de última generación, donde Kristalina pudo conocer el trabajo de nuestra gente, de las empresas que nos acompañan todos los días y el nivel de tecnología y eficiencia que alcanzamos", sostuvo Marín en sus redes sociales.

En la actualidad, Loma Campana cuenta con 700 pozos operativos y produce 90.000 barriles diarios de petróleo (bdp) sobre un total de casi 630.000 bdp del conjunto de operadoras de Vaca Muerta. En gas, Loma Campana alcanzó una producción de 3 millones de metros cúbicos diarios (MMm3/d) sobre un total de 100 MMm3/d que llegó este invierno la formación no convencional.

Según el último informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), este año las exportaciones de petróleo y gas alcanzarían los U$S 14.400 millones. De concretarse esa proyección, y con las importaciones energéticas en su nivel más bajo desde 2007, el superávit de la balanza comercial del sector podría superar los U$S 12.000 millones. Las perspectivas para 2027 son aún más optimistas: las exportaciones de hidrocarburos podrían escalar hasta los U$S 18.500 millones.

Los guiños, los apoyos y las indirectas de Georgieva

La visita a Vaca Muerta se dio luego de que la funcionaria del FMI brindara su respaldo al plan económico del Gobierno con una conferencia en el Ministerio de Economía. "Mi convicción es que el país está por un buen camino y no habrá necesidad de más fondos", aseguró.

Si bien volvió a elogiar las políticas económicas, Georgieva remarcó que el tópico central de su gira en el país es "qué se puede hacer para que el crecimiento en Argentina sea más amplio".

En ese sentido, la titular del Fondo destinó buena parte de su alocución a dejar claro que reconoce la persistencia de sectores de la economía real en problemas. "Tenemos una fuerte performance en petróleo, gas, minería y agricultura", señaló, pero agregó que "la economía es más difícil en la construcción, servicios y logística, y el foco del Gobierno en reformas que apoyen la capacidad fiscal debe ir ahí".