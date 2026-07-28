LA UBA desmintió otra vez al Gobierno: rechazó la cifra de Ravier sobre estudiantes extranjeros

El vocero presidencial, Adrián Ravier, quedó en offside este martes. Aseguró que "el 39% de los estudiantes de Medicina son extranjeros" y rápidamente el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, le salió al cruce y calificó los datos proporcionados como "declaraciones erróneas". Y no se quedó allí. Le compartió la cifra real: la presencia de alumnos extranjeros alcanza solamente el 6,1%.

Para seguir derribando mitos, Yacobitti precisó que, sobre un universo superior a los 70.000 ingresantes que registró la casa de altos estudios en 2026, "los extranjeros con residencia temporal representan apenas el 2,5% del total general".

En el desglose por unidades académicas, especificó que en Odontología el indicador se sitúa en el 4,1%, en Ingeniería se reduce al 2,7%, mientras que en la totalidad de las restantes facultades la cifra no llega a superar el 2%. Por otra parte, el referente de la UBA aclaró que la institución cuenta con normativas estrictas de admisión para mitigar las dificultades de inserción.

Además, recordó que desde el año 2022 se implementó como requisito obligatorio para todos los aspirantes procedentes de naciones no hispanohablantes la acreditación del nivel C1 de español, tanto en las instancias de comprensión como en las de producción oral y escrita, lo que demanda una destreza lingüística prácticamente homóloga a la de un nativo.

Las declaraciones del vocero profundizan el ataque libertario contra quienes deciden mudarse a Argentina en busca de un futuro próspero. Hace algunos días, el diputado bonaerense de La Libertad Avanza (LLA) Agustín Romo aprovechó el contexto de la campaña antiargentina para responder de la peor forma: anunció la presentación de un proyecto para arancelar a los extranjeros la atención sanitaria y la educación en establecimientos dependientes de la provincia de Buenos Aires.

"¿Así que hay extranjeros que viven en Argentina, estudian gratis en Argentina, se atienden gratis en hospitales Argentinos mientras odian a la Argentina? Perfecto. Acabo de presentar un proyecto para arancelar la salud y la educación a extranjeros en la provincia de Buenos Aires", publicó Romo a través de su cuenta de X.

Tras la iniciativa indignante de Romo y las declaraciones de Ravier, el vicerrector Yacobitti también cargó contra el ataque del Ejecutivo sobre el destino de los fondos presupuestarios: "Estamos destinando dinero a formar personas que después vuelven a sus países. Tenemos que cuidar el dinero de los argentinos", aseguró. Un informe realizado por la propia UBA reveló que el presupuesto educativo se redujo casi el 50% en los últimos dos años.

De esta manera, manifestó la plena voluntad del cuerpo académico para mantener mesas de trabajo conjuntas con los representantes del Gobierno nacional: "Estamos a disposición del Gobierno Nacional y analizar los datos para que el debate sea con información precisa", sostuvo.

Universidades advierten por un conflicto en puerta si el Gobierno no cumple la Ley

La medida cautelar confirmada recientemente por la Corte Suprema ordenó al gobierno de Javier Milei a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, pero los rectores temen que no se cumpla y advierten por un conflicto en puerta para los próximos días. Los artículos avalados por la Justicia establecen una fórmula de recomposición de los salarios de docentes y no docentes y la actualización del monto de las becas estudiantiles.

Hasta ahora, esos incrementos no se ejecutaron. En las casas de estudio aguardan a ver las liquidaciones de julio donde deberían aplicarse los artículo 5° y 6° de la ley. El fallo de la Corte se firmó a fines de junio, pero solo se abonó el aumento acordado luego de un proceso de diálogo entre los rectores, los sindicatos y las autoridades de Capital Humano. Ese acuerdo implica una erogación menor a la dispuesta por la medida cautelar.

En el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) anticiparon a El Destape que el conflicto explotará en los próximos días cuando lleguen los recibos de sueldo sin los aumentos. “La semana pasada debieron haber liquidado desde la secretaría de Educación a los empleados docentes y no docentes. Nadie sabe qué liquidaron. Cuando lleguen los sueldos nos enteraremos”, confirman.

El diputado Esteban Paulón le envió por vía judicial una intimación al jefe de gabinete Diego Santilli para que confirme si pagarán o no. Lo respondió con formalidades legales sin atender a la consulta de fondo. Desde la confirmación de la cautelar hasta ahora no ha habido diálogo entre las autoridades y los rectores lo que aumenta la sospechas de quienes administran las casas de estudio.