Un tarotista ventiló qué pasó en la final del Mundial 2026 de Argentina vs. España: qué dijo de las teorías conspirativas

Darío Castillo aseguró que las cartas indican que la verdad sobre lo ocurrido en la final del Mundial 2026 podría conocerse en diciembre. Video de instagram: @_dariocastillo

Las teorías que surgieron tras la derrota de la Selección argentina en la final del Mundial 2026 frente a España continúan generando debate en redes sociales. En las últimas horas, un tarotista compartió su interpretación sobre lo ocurrido y vinculó sus predicciones con el futuro del entrenador Lionel Scaloni y el desenlace de algunas versiones que circulan sobre el partido.

Qué dijo el tarotista sobre la final del Mundial 2026

La derrota argentina en la final del Mundial 2026 dio lugar a numerosas especulaciones entre los hinchas. Una de las teorías más comentadas sostiene que el plantel habría recibido amenazas relacionadas con la exhibición de una bandera de las Islas Malvinas, aunque hasta el momento no existe evidencia pública que respalde esa versión.

En este contexto, el tarotista y facilitador de desarrollo personal Darío Castillo realizó una lectura de cartas para intentar responder algunos de los interrogantes que se instalaron tras el encuentro disputado ante España.

Según explicó, la primera tirada estuvo enfocada precisamente en las supuestas amenazas que comenzaron a viralizarse en las redes sociales luego de la definición del torneo.

Durante su análisis, Castillo aseguró que las cartas señalaron un momento específico en el que podrían conocerse más detalles sobre lo sucedido: "La verdad se conocerá en diciembre", sostuvo el tarotista al referirse al resultado de la lectura.

Las teorías conspirativas sobre Argentina en el Mundial 2026

Las declaraciones de Darío Castillo no tardaron en generar repercusión debido a la relación que estableció entre el futuro de la Selección argentina y las teorías conspirativas surgidas tras el subcampeonato en el Mundial 2026.

El tarotista señaló que el mes de diciembre apareció reiteradamente durante la lectura de las cartas y que podría estar relacionado con revelaciones vinculadas a la final del campeonato.

Además, consideró que la continuidad de Lionel Scaloni al frente del seleccionado nacional será determinante para interpretar el alcance de estas versiones. "Hay que estar atentos a lo que diga Scaloni. Si confirma que va a continuar como entrenador, muchas de estas teorías conspirativas perderían fuerza. Pero si decide renunciar, para mí eso reforzaría todas estas versiones", expresó.

De acuerdo con su visión, la decisión que adopte el entrenador argentino podría modificar la percepción pública sobre las especulaciones que rodean el partido disputado frente a España.

La polémica afirmación sobre el vestuario argentino

Otro de los puntos que llamó la atención de sus declaraciones estuvo relacionado con un supuesto episodio ocurrido antes del comienzo de la final. Castillo afirmó que, según su interpretación del tarot, "algo ocurrió en el vestuario antes de que comenzara el partido". Sin embargo, aclaró que se trata exclusivamente de una lectura simbólica basada en las cartas y no presentó pruebas ni evidencias que permitan confirmar esa afirmación.

Sus dichos se suman a las múltiples hipótesis que circularon desde la final, aunque ninguna de ellas ha sido corroborada oficialmente por integrantes del cuerpo técnico, los jugadores o los organismos que participaron de la organización del torneo.

Durante su lectura del tarot, Castillo afirmó que "algo ocurrió en el vestuario" antes del partido, aunque aclaró que no cuenta con pruebas que lo confirmen. Video de instagram: @_dariocastillo

Qué podría ocurrir en diciembre y el Mundial 2030

Las predicciones del tarotista también incluyeron una referencia al próximo gran objetivo futbolístico de las selecciones nacionales: el Mundial 2030. Según indicó, el mes de diciembre podría volver a adquirir relevancia en los próximos años, especialmente si el certamen internacional finalmente se disputa durante ese período del calendario.

Más allá de las interpretaciones realizadas por Castillo, hasta el momento no existe ninguna evidencia pública que confirme las supuestas amenazas contra la Selección argentina ni la existencia de una conspiración relacionada con la derrota en la final del Mundial 2026.

Las declaraciones del tarotista se enmarcan en el terreno de las creencias personales y las lecturas esotéricas, mientras que las causas deportivas del resultado continúan siendo las únicas oficialmente reconocidas tras el encuentro que consagró a España como campeona del mundo.