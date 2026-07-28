Una cantante argentina apuntó contra Nicolás Cabré tras su pérdida: "Neurótico”

Una cantante argentina no dudó en apuntar contra Nicolás Cabré al recordar una experiencia juntos al aire.

Flor Vigna debutó en la televisión mexicana con su ingreso a La Casa de los Famosos México. En medio de su aparición, la cantante decidió recordar una experiencia laboral junto a Nicolás Cabré y lanzó duras críticas contra el actor en vivo.

Durante la charla, Flor aseguró que Nicolás es “una mala persona” y recordó el difícil momento que vivió durante las grabaciones de Mi Hermano es un Clon, la ficción que marcó su primer papel co-protagónico. Sus declaraciones generaron un fuerte revuelo en las redes sociales, especialmente porque el actor atraviesa un delicado momento personal tras el fallecimiento de su hermano, Duilio Cabré.

En ese contexto, expresó: “En mi primer protagónico, me tocó con un actor muy conocido en mi país, pero es muy neurótico. Actúa muy bien, es muy talentoso, pero todos estábamos esperando que llegue de buen humor”. Luego agregó: “Yo tenía que decir que lo amaba y estaba enamorada en cámara, pero en realidad lo odiaba con todo mi ser porque era muy mala persona con los técnicos, los vestuaristas”.

La durísima pérdida de Nicolás Cabré

El actor argentino Nicolás Cabré atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida luego del fallecimiento de su hermano, Duilio Cabré. En medio del dolor, decidió despedirlo con un emotivo mensaje a través de sus redes sociales, donde expresó el profundo vínculo que los unía.

En ese sentido, escribió: “Espero que descanses en paz, y te encuentres con todos aquellos que extrañabas tanto. Ahora me toca a mí, lamentablemente, tener que extrañarte. Te amo y nunca jamás te voy a olvidar”.

Si bien Duilio llevaba una vida completamente alejada del mundo del espectáculo y tenía un perfil muy bajo en las redes sociales, su fallecimiento generó una gran conmoción entre los seguidores del actor. Además, los hermanos mantenían una relación muy cercana, apenas los separaban un año y ocho meses de diferencia, por lo que crecieron prácticamente como compañeros inseparables.