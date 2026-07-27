La próxima semana un fragmento de basura especial impactará de manera accidental contra la superficie de la Luna, cerca del cráter Einstein. Se trata de una colisión en la que la etapa superior de un cohete Falcon 9 de SpaceX, que orbitó la Tierra tras completar su misión en 2025, caerá sobre el satélite a una velocidad estimada de 2,43 kilómetros por segundo.

El evento despertó interés en la comunidad científica, que consideró que este choque representa una oportunidad "excepcional" para estudiar cómo responde el terreno lunar ante un impacto conocido y perfectamente calculado, lo que permitirá recolectar datos inéditos sobre el fenómeno. El impacto está previsto para el próximo 5 de agosto.

La etapa superior del Falcon 9 había sido usada en enero de 2025 para lanzar dos misiones privadas con destino a la Luna. Luego de completar su trabajo, el vehículo quedó orbitando sin la posibilidad de regresar a la Tierra o de realizar una maniobra controlada. Desde hace varios meses su trayectoria fue modificada por la gravedad de la Tierra, la Luna y el Sol, lo que la situó en una órbita de colisión inevitable.

¿Cuándo y a qué hora será el impacto contra la Luna?

Según cálculos recientes, el impacto contra la Luna será a las 03:35 (hora argentina) del 5 de agosto de 2026. El cohete alcanzará la superficie lunar a una velocidad cercana a los 8700 kilómetros por hora, suficiente para "excavar un nuevo cráter y levantar una importante nube de polvo y fragmentos de regolito lunar", según informó Nasa Net.

La colisión será en las proximidades cráter Einstein, situado cerca del borde occidental visible de la Luna. Además, la geometría del impacto hace que la zona esté iluminada por el Sol, una circunstancia que dificulta la observación del destello inicial, pero que podría facilitar el seguimiento de la nube de material expulsado durante los minutos posteriores.

¿Cuál es la diferencia con el impacto de un meteorito?

Los científicos tienen en cuenta que la colisión del cohete no es similar al impacto natural provocado por meteoritos, ya que el primero ofrece ventaja al conocer con precisión el tamaño del objeto, la masa, la velocidad y el ángulo aproximado del objeto que chocará contra la Luna. Contar con toda esta información permite comparar los modelos teóricos con lo que realmente ocurra durante el impacto.

De esta manera, podrán analizar cómo se forma el cráter, cuánto material es expulsado y cómo evoluciona la nube de polvo en el entorno sin la atmósfera de la Luna. Los resultados obtenidos servirán para comprender mejor los procesos de impacto que modelaron la superficie lunar durante miles de millones de años.

¿Dónde ver en vivo el choque del cohete contra la Luna?

No está garantizado que el destello sea visible desde la Tierra. Sin embargo, la sonda Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) de la NASA tiene previsto fotografiar la zona antes y después del impacto para localizar el nuevo cráter y estudiar los cambios producidos en la superficie lunar.

Con la comparación de imágenes de alta resolución será posible medir con precisión el tamaño del cráter, la distribución del material eyectado y la alteración del terreno circundante. Toda esta información ayudará a mejorar los modelos usados para estudiar impactos naturales y planificar futuras misiones a la Luna.