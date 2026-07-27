Atención en celulares: qué es Samsung Care+ y cómo activar la protección completa para tu teléfono

Fuente: Xataxa Móvil.

Un celular de gama alta roto o robado es una pérdida significativa. Samsung Care+ existe precisamente para ese escenario: un plan que cubre los daños más comunes y que, en algunos casos, incluye la reposición completa del equipo. La clave está en entender qué cubre cada plan antes de elegir.

Qué cubre Samsung Care+ en México

Los planes disponibles en México funcionan en dos plazos (12 y 24 meses) y combinan distintos tipos de cobertura:

Daño accidental: cubre caídas, golpes y contacto con líquidos que afecten el funcionamiento del equipo.

cubre caídas, golpes y contacto con líquidos que afecten el funcionamiento del equipo. Rotura de pantalla: cubre el reemplazo de la pantalla con deducible por evento, disponible en todos los planes.

cubre el reemplazo de la pantalla con deducible por evento, disponible en todos los planes. Falla electrónica: disponible en los planes de 24 meses, cubre fallas de hardware no atribuibles a un accidente.

disponible en los planes de 24 meses, cubre fallas de hardware no atribuibles a un accidente. Robo: solo disponible en los planes que incluyen esta cobertura; en ese caso, Samsung reemplazará el dispositivo si te lo roban.

solo disponible en los planes que incluyen esta cobertura; en ese caso, Samsung reemplazará el dispositivo si te lo roban. Batería: Samsung reemplazará la batería si está por debajo del 80% de su capacidad original.

La cobertura aplica tanto en México como en el extranjero, siempre que haya centros de reparación Samsung en el país donde ocurra el daño.

Cuánto cuesta y cómo se contrata

Los precios parten desde $469 pesos para una protección de pantalla de 12 meses y desde $1.019 pesos por 24 meses, según datos de Samsung México. Los planes con cobertura más amplia (daño accidental completo y robo) tienen un costo mayor que varía según el modelo del dispositivo.

Para contratar, los pasos son:

Ingresar a samsung.com/mx o ir a una tienda física Samsung. Contar con el IMEI del dispositivo (para celulares) o el número de serie (para tablets y relojes). Completar los datos personales requeridos: nombre, fecha de nacimiento, dirección, teléfono y correo electrónico. Elegir el plan y confirmar la compra.

El plazo máximo para contratarlo es de 7 días después de la compra del equipo. Una vez vencido ese plazo, ya no es posible activarlo para ese dispositivo.

Qué no cubre

Hay situaciones que el plan no incluye y conviene conocer antes de contratarlo. No cubre daños por uso indebido, negligencia, condiciones preexistentes al momento de la contratación, ni pérdida (solo robo con violencia). Los deducibles también aplican por cada evento de reparación. Para los detalles exactos según el modelo y el plan elegido, conviene revisar los términos completos en la web o antes de contratar.