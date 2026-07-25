En La Velada del Año 6, el evento de boxeo en el que se enfrentan figuras populares del streaming organizado por el youtuber Ibai Llanos, Gastón Edul cayó por decisión dividida frente a Edu Aguirre, el español fanático de Cristiano Ronaldo en una de las peleas más esperadas de la noche.

El periodista de TyC Sports comenzó mejor la pelea, dominando en el primer round. Sin embargo, con el correr del combate, Aguirre fue más agresivo, llegó con más golpes sobre su rival y se quedó con las dos últimas rondas. Tres jueces dieron al español por vencedor, mientras que uno lo dio a Edul.

Al terminar la pelea, Edul agradeció el apoyo de sus compatriotas a pesar de la distancia y le dejó un mensaje a Aguirre: "Quiero revancha el año que viene sin estar de viaje dos meses, con preparaciones iguales".

Por otro lado, el periodista se tomó un momento para dejarle un sentido homenaje a Lionel Messi. "Nuestro placer y disfrute es que juegues en la Selección, no importa si ganás o perdés. Ojalá te peudas quedar porque lo disfrutamos de corazón", expresó.

¿A dónde se puede ver La Velada del Año 6?

La Velada del Año comenzará este sábado 25 de julio su sexta edición, uno de los eventos de boxeo entre creadores de contenido más esperados del año. Los influencers se subirán al ring en el Estadio La Cartuja, Sevilla. En concreto, el torneo se podrá ver con una transmisión completamente gratis a través de los canales oficiales TikTok, Twitch y YouTube de Ibai.

redes sociales y la televisión de Latinoamérica y España. El torneo, creado por el streamer español Ibai Llanos, contará con peleas de boxeo amateur, espectáculos musicales y millones de espectadores conectados alrededor del mundo.

La Velada del Año 2026: así es el orden de las peleas

El evento comenzará a las 14 hs (horario de Argentina) este sábado 25 de julio y habrá una pelea tras otra. Si bien no tienen un horario pactado exacto, el orden de los enfrentamientos será el siguiente: