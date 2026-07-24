El cárdigan combina fácilmente con jeans, camisas, faldas y pantalones de vestir.

El cárdigan de lana volvió a instalarse entre las prendas más elegidas del invierno. Después de varias temporadas en un segundo plano, este clásico del guardarropa regresó con diseños renovados y se convirtió en una opción cómoda, abrigada y fácil de combinar para distintos momentos del día.

Su éxito se explica por una característica que nunca perdió: la versatilidad. Puede formar parte de un look casual para todos los días, pero también adaptarse a un estilo más elegante según las prendas y accesorios con los que se combine. Por eso volvió a ocupar un lugar destacado entre las tendencias de la temporada.

Por qué el cárdigan volvió a estar de moda

Las tendencias actuales priorizan las prendas cómodas y funcionales, sin dejar de lado el estilo. En ese contexto, el cárdigan encontró nuevamente su espacio como una pieza ideal para enfrentar los días de frío. Hoy se consiguen modelos para todos los gustos. Hay versiones oversized, tejidos gruesos, diseños con botones grandes y opciones en colores neutros que combinan prácticamente con cualquier outfit.

También aparecieron propuestas más modernas con tonos intensos que permiten sumar color al look sin perder elegancia.

Cómo combinar un cárdigan de lana

Una de las formas más simples de usar esta prenda es con un jean recto y una remera básica. Es una combinación clásica que funciona tanto para salir a caminar como para ir a trabajar o compartir una reunión informal.

Otra opción muy elegida consiste en llevar el cárdigan abierto sobre una camisa blanca. Este detalle aporta un estilo más prolijo y resulta ideal para quienes buscan un outfit cómodo, pero con un toque más formal.

También puede usarse completamente cerrado, como si fuera un suéter. En ese caso queda muy bien con pantalones de vestir, jeans o incluso una falda midi, logrando un look sencillo y elegante.

Los tonos neutros siguen siendo los favoritos para usar durante todo el invierno.

El cárdigan también queda bien con faldas

Quienes prefieren un estilo más femenino pueden combinar el cárdigan con una falda satinada o una falda midi. El contraste entre la textura de la lana y las telas livianas genera un conjunto moderno que sigue siendo una de las apuestas del invierno.

Para completar el outfit se pueden sumar botas altas, botinetas o un tapado largo, especialmente durante los días de temperaturas más bajas. Otra alternativa consiste en usar el cárdigan como parte de un look en capas. Debajo de un blazer, un trench o un abrigo de paño aporta abrigo extra y hace que el conjunto se vea más interesante.

Los colores que más se usan este invierno

Los tonos neutros siguen siendo los favoritos porque permiten crear muchas combinaciones diferentes. El gris, negro, crema, camel y chocolate aparecen entre las opciones más elegidas de la temporada.

Sin embargo, quienes buscan salir de lo clásico también encuentran alternativas en bordó, rojo intenso, verde oliva o azul marino. Esto es una buena opción si buscás una prenda para usar durante varios inviernos.

Podés adaptarlo a looks casuales, formales o con muchas capas.

En cambio, los tonos más llamativos son ideales para darle de esas prendas que siempre vuelven. Su diseño clásico hace que sea una inversión útil para cualquier guardarropa, ofrece muchas posibilidades para crear distintos estilos. Puede acompañar un look relajado con jean y zapatillas; los colores aportan personalidad al look y se pueden combinar fácilmente con prendas básicas.

Elegir un color neutro es una buena opción si buscás una prenda para usar durante varios inviernos. En cambio, los tonos más llamativos son ideales para darle un cambio a un outfit sencillo.