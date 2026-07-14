Liquidaciones de invierno: los 5 básicos que conviene comprar

Las botas de cuero clásicas son la inversión más inteligente en rebajas.

Las liquidaciones de invierno ya comenzaron en muchas marcas y se presentan como una oportunidad para renovar el guardarropa sin gastar de más. Los descuentos, que en algunos casos superan el 50%, permiten invertir en prendas de calidad que siguen vigentes temporada tras temporada. La recomendación de los especialistas es priorizar básicos versátiles y duraderos antes que compras impulsivas.

Las prendas que tenés que aprovechar de liquidación

Botas de cuero

El calzado suele representar una de las compras más importantes del guardarropa, por eso las liquidaciones son un buen momento para elegir un par de botas confeccionadas con materiales resistentes.

Los modelos de cuero mantienen mejor su apariencia con el paso del tiempo y ofrecen mayor durabilidad. Las versiones de caña media y diseño clásico son las más fáciles de combinar, ya que funcionan tanto para un look informal como para una jornada laboral. Elegir colores como negro, marrón o suela permite usarlas durante varias temporadas sin que pasen de moda.

Sweaters de fibras naturales

Otro de los básicos que conviene incorporar durante las rebajas es un sweater confeccionado con materiales de buena calidad. La lana, el merino, el algodón grueso o las mezclas con cashmere ofrecen mayor confort y conservan mejor el calor.

Además de brindar abrigo, este tipo de tejidos suele resistir mejor el uso frecuente y conservar su forma durante más tiempo. Los tonos neutros, como gris, beige, azul, negro o marrón, facilitan las combinaciones con jeans, pantalones de vestir o faldas.

Camperas térmicas

Las camperas con relleno térmico o de pluma suelen tener un valor elevado durante la temporada alta. Por eso, las liquidaciones representan una excelente oportunidad para conseguir modelos de calidad a un precio más conveniente.

Los diseños livianos y de colores clásicos son los más versátiles porque pueden utilizarse tanto en la ciudad como durante viajes o escapadas de invierno. Invertir en una buena campera permite contar con una prenda funcional que seguirá siendo útil durante varios años.

Remeras estampadas

Aunque suelen asociarse con otras estaciones, las remeras también ocupan un lugar importante durante el invierno gracias a las combinaciones por capas.

Los estampados con flores, diseños geométricos, ilustraciones o animal print aportan personalidad a los conjuntos más simples y pueden usarse debajo de sweaters, blazers o chalecos tejidos. Se trata de una compra práctica porque también seguirá siendo protagonista durante la primavera y el verano.

Chaquetas de jean oversize

Las chaquetas de jean de corte amplio continúan entre las prendas más elegidas por su comodidad y versatilidad. Durante las liquidaciones pueden encontrarse con descuentos importantes.

El denim azul clásico continúa siendo la opción más atemporal, aunque también ganan espacio los lavados gastados y los tonos grisáceos. Su diseño permite usarla sobre buzos o sweaters gruesos durante el invierno y convertirla en una aliada para el entretiempo.

Antes de comprar, revisá tu placard y establecé un presupuesto claro.

Cómo aprovechar las liquidaciones sin gastar de más

Antes de comprar, conviene revisar el placard para identificar qué prendas realmente hacen falta y evitar adquisiciones impulsivas. También resulta útil establecer un presupuesto y comparar precios entre distintas marcas para verificar que los descuentos sean reales.

Otra recomendación es priorizar la calidad antes que la cantidad. Una prenda confeccionada con buenos materiales puede acompañarte durante muchos años y terminar siendo una inversión más conveniente que varias compras económicas de menor durabilidad.