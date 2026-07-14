Por qué no juega Hugo Lloris en Francia en el Mundial 2026: qué pasó con el arquero

Hugo Lloris supo brillar en Francia.

Durante más de una década, Hugo Lloris fue una de las caras más representativas de la Selección de Francia. Capitán, referente y dueño indiscutido del arco, el guardameta construyó una trayectoria que lo convirtió en uno de los futbolistas más importantes de la historia de los "Bleus". Y fue desde su seguridad en el arco parte de uno de los ciclos más exitosos que haya tenido el combinado galo a lo largo de toda su historia.

El arquero fue internacional con la selección de Francia en 145 partidos. Con la selección fue campeón de la Copa Mundial de 2018 y la Liga de Naciones 2020-21. Y además, fue finalista del Mundial 2022 que perdió por penales contra Argentina. Una era realmente muy destacada. Y actualmente se desempeña en Los Ángeles FC de la Major League Soccer, por lo que su ausencia no deja de llamar la atención en esta última Copa del Mundo.

Por qué no juega Hugo Lloris con la Selección de Francia en el Mundial 2026

Lejos de tratarse de una lesión, una decisión técnica o un conflicto interno, la explicación tiene un origen muy distinto. El experimentado arquero decidió ponerle punto final a su ciclo con la selección francesa tras completar una carrera repleta de éxitos, entendiendo que había llegado el momento de cerrar una etapa y dar lugar a una nueva generación de futbolistas.

Lloris anunció oficialmente su retiro de la Selección de Francia en enero de 2023, pocas semanas después de disputar la final del Mundial de Qatar 2022. La decisión fue comunicada por el propio arquero, quien explicó que sentía que había cumplido un ciclo después de más de 14 años defendiendo la camiseta de su país y que era el momento indicado para que una nueva camada de jugadores asumiera el protagonismo.

En sus declaraciones, Lloris dejó en claro que la decisión no estuvo relacionada con problemas físicos ni con diferencias con el cuerpo técnico. Por el contrario, aseguró que se trató de una elección personal, tomada después de analizar el recorrido realizado con el seleccionado y convencido de que el equipo debía iniciar un proceso de renovación. Su salida marcó el final de una de las etapas más exitosas para un arquero francés.

Hugo Lloris fue campeón del mundo en 2018.

Títulos de Lloris

Con la selección de Francia

Campeonato Europeo Sub-19: 2005.

Copa del Mundo: Rusia 2018.

UEFA Nations League: 2021.

Con Olympique de Lyon

Copa de Francia: 2011-12.

Supercopa de Francia (Trophée des Champions): 2012.

Con Los Angeles FC