Kylian Mbappé vs. Lamine Yamal: quién gana más dinero y cuánto cobran de salario

Kylian Mbappé y Lamine Yamal.

Kylian Mbappé y Lamine Yamal representan dos generaciones distintas, pero hoy son dos de los futbolistas más valiosos del planeta. El delantero francés, ya consolidado como una de las grandes estrellas del fútbol mundial, comparte la escena con el joven talento español, quien irrumpió con fuerza en el Barcelona y se convirtió en una de las principales promesas del deporte. Además de su rendimiento dentro del campo de juego, ambos despiertan interés por las cifras millonarias que perciben en sus respectivos clubes.

Las diferencias entre uno y otro no solo están marcadas por la experiencia o la edad, sino también por sus contratos. Mbappé, de 27 años, llegó al Real Madrid como una figura consagrada y firmó un vínculo acorde a su estatus. En cambio, Yamal, de apenas 19 años, renovó recientemente con el Barcelona y obtuvo una importante mejora salarial que lo ubica entre los jugadores mejor remunerados del plantel, aunque todavía lejos de los ingresos del atacante francés.

Quién gana más dinero entre Kylian Mbappé y Lamine Yamal

Yamal percibe un salario cercano a los 15 millones de euros brutos por temporada en el Barcelona, mientras que Kylian Mbappé cobra un salario de aproximadamente 31 millones de euros brutos por temporada en el Real Madrid.

En cuanto al jugador del equipo "Culé", la mejora llegó tras la renovación de su contrato, una decisión con la que el club catalán buscó blindar a una de sus principales joyas y asegurar su continuidad a largo plazo. Con ese nuevo acuerdo, el extremo pasó a integrar el grupo de futbolistas con mejores ingresos dentro de la institución azulgrana.

Del otro lado aparece Mbappé, quien desembarcó en el Real Madrid después de finalizar su contrato con el Paris Saint-Germain. El delantero francés acordó un salario de aproximadamente 31 millones de euros brutos por temporada, una cifra que más que duplica los ingresos de Yamal y lo posiciona entre los futbolistas mejor pagos del fútbol europeo. A ese monto se suma una importante prima por fichaje, distribuida durante la vigencia de su contrato, además de distintos incentivos vinculados al rendimiento deportivo y los derechos de imagen.

Mbappé en Real Madrid.

El sitio en donde están igualados

De acuerdo con el sitio especializado Transfermarkt, Lamine Yamal y Kylian Mbappé comparten actualmente el primer lugar entre los futbolistas con mayor valor de mercado del mundo. Ambos están cotizados en 200 millones de euros, una cifra que refleja tanto su presente deportivo como su proyección y el impacto que generan en el fútbol internacional.