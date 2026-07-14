Día del Mac and Cheese: 4 de lugares de Buenos Aires para comer este plato de comida estilo "yankee"

Mac and cheese, un gran platillo estadounidense. (Crédito de foto: Hell's Pizza)

Cada 14 de julio el calendario gastronómico rinde homenaje a un ícono de la cultura culinaria estadounidense: el Mac and Cheese. Esta deliciosa combinación de fideos cortos y cremosa salsa de quesos se ha consolidado como el máximo sinónimo del "comfort food" a nivel global. En Buenos Aires, la tendencia crece y varios establecimientos locales rinden culto a esta reconfortante receta clásica con sus propias e irresistibles versiones que conquistan a los exigentes paladares porteños.

Cuatro restaurantes para saborear esta delicia norteamericana

TACU Resto & Bowling: ubicado en General Arias 710, en San Fernando, este multiespacio que une juegos y gastronomía ofrece una versión muy buena de los macarrones con queso. Su plato destaca por una salsa elaborada con quesos gruyere, gouda, queso azul y reggianito, fundidos exquisitamente con vino blanco dulce, crema de leche, ajo y verdeo, coronado con nuez moscada. Es la propuesta ideal para disfrutar entre líneas de bowling, hamburguesas y opciones gourmet en familia o con amigos.

Chill Garden: ubicado en una hermosa casona histórica de Caballito, en Pujol 935, celebra el Día Mundial del Mac & Cheese con una promoción especial para disfrutar su plato insignia por un precio de $9999. Bajo la atenta dirección del consagrado chef Tupac Guantay, el plato combina una suprema de pollo crocante rebozada en panko y cereales, salsa BBQ y abundantes macarrones. La receta, inspirada por el hijo de un socio, hoy corona una gran propuesta de cocina de estación.

El mac and cheese es un gran acompañamiento para una milanesa. (Crédito de foto: Ribs al rio)