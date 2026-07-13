Policía antiterrorista británica investiga muerte de exministra Widdecombe: ministra del Interior

Una fotografía de la exministra Ann Widdecombe en la iglesia de St. Pancras, en Widecombe-in-the-Moor, Reino Unido.

Por Muvija M ​y Alistair Smout

LONDRES, 13 jul (Reuters) - La ministra del Interior británica, Shabana Mahmood, dijo el ‌lunes que agentes ‌de la policía antiterrorista están liderando ahora la investigación sobre el presunto asesinato de la exministra Ann Widdecombe a la luz de nueva información.

Widdecombe, de 78 años, fue hallada muerta el jueves en su casa, en una ​zona rural del ⁠suroeste de Inglaterra, con lo que la ‌policía describió como "lesiones graves". Era una ⁠figura destacada del partido ⁠populista Reform UK, de Nigel Farage, tras haber abandonado el Partido Conservador cuando dejó el Parlamento en ⁠2010.

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La policía detuvo a un británico ​en Rotherham, en el norte ‌de Inglaterra, a última hora ‌del sábado como sospechoso de su asesinato, ⁠y en un primer momento afirmó que no se creía que hubiera relación con el terrorismo.

"A raíz de nueva información y pruebas, ​ellos (la ‌policía antiterrorista) están ahora al frente de la investigación sobre el horrible asesinato de Ann Widdecombe", afirmó Mahmood en la red social X.

"La policía está siguiendo ⁠múltiples líneas de investigación para determinar el motivo de este ataque", añadió, indicando que informará a los diputados en el Parlamento más tarde en la jornada.

El sospechoso fue reprocesado por su presunta participación, preparación o instigación de actos terroristas, según informó ‌la BBC, citando a la policía antiterrorista.

La seguridad de los políticos está en el punto de mira en Reino Unido después de que dos diputados en activo fueron asesinados en la última ‌década.

La diputada laborista Jo Cox fue tiroteada y apuñalada por un agresor obsesionado con el nazismo durante ‌la campaña ⁠del Brexit en 2016. El diputado conservador David Amess fue apuñalado hasta ​la muerte en 2021 por un hombre inspirado por el grupo militante Estado Islámico.

(Reporte adicional de William James; editado en español por Carlos Serrano)