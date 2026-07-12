Maxi Espíndola y Nahuel Pennisi cantaron juntos en vivo.

La versatilidad es una de las virtudes más admiradas en la música popular actual y Nahuel Pennisi acaba de dar una nueva muestra de su capacidad para trascender los límites de los géneros. Tradicionalmente arraigado y consagrado en el universo del folklore, el guitarrista y compositor aceptó la invitación de Maxi Espíndola para sumarse a su ascendente proyecto solista, explorando juntos el terreno de la balada y el pop melódico más puro.

El fruto de este cruce es Empezar de nuevo, una canción inédita registrada en vivo que acaba de ser lanzada formalmente en plataformas digitales y forma parte de un lanzamiento doble -junto al single Soledad- de Espíndola. Para Pennisi, esta participación no hace más que revalidar un rasgo identitario de su carrera: si bien su lenguaje natural es el de las zambas y las chacareras, su sensibilidad interpretativa y su ductilidad vocal le permiten dialogar con naturalidad en cualquier código musical.

Empezar de nuevo captura la química que se vivió sobre el escenario de Niceto Club, donde Espíndola se rodeó de figuras de la talla de Tini Stoessel, Valen Vargas y Franco Rizzaro. Tras el éxito de las versiones en vivo previas junto a Vargas y Tini -que superaron rápidamente las 100.000 reproducciones-, la incorporación de la voz de Pennisi aporta una densidad emotiva única a este bloque de baladas orientadas a consolidar la nueva etapa del ex-MYA.

Este lanzamiento funciona además como el preludio ideal para el próximo reencuentro de Maxi Espíndola con sus seguidores. El artista ya se encuentra preparando su regreso al escenario de Niceto Club para el próximo viernes 31 de julio, una cita donde volverá a repasar su repertorio y cuyos accesos ya se pueden adquirir a través de la plataforma Venti. La alianza con Pennisi deja en claro que la escena actual no entiende de compartimentos estancos, uniendo la raíz folklórica y la canción pop en una misma búsqueda estética.

Maxi Espíndola y Nahuel Pennisi.

La colaboración de Nahuel Pennisi que es furor en el folklore

El concierto de FAlklore celebrado a comienzos de diciembre de 2025 en las instalaciones del Movistar Arena propició el encuentro artístico entre los cantantes Maggie Cullen y Nahuel Pennisi, quienes interpretaron de manera conjunta la pieza tradicional Si llega a ser tucumana. La zamba, una de las composiciones insignes del folclore argentino, cuenta con el aporte creativo de Gustavo "Cuchi" Leguizamón y Miguel Ángel Pérez en su concepción original.

La colaboración de los dos intérpretes se desarrolló en el marco de la presentación en vivo del formato cultural ¡Esto es FA!, una propuesta artística coordinada por el conductor y músico Mex Urtizberea que promueve el cruce entre creadores de distintas trayectorias y generaciones. El propio presentador difundió el registro audiovisual del segmento a través de sus plataformas digitales, caracterizando la conjunción de las voces como un hecho excepcional.