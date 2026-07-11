El Gobierno de Formosa capacitó a trabajadores del Estado para profundizar la implementación de la Ley Olimpia

La Secretaría de la Mujer de Formosa llevó adelante una jornada de capacitación y actualización sobre violencia digital, prevención y abordaje con perspectiva de género, destinada a fortalecer las herramientas de intervención de trabajadores del Estado y referentes de distintas instituciones frente a una problemática en crecimiento.

La actividad se desarrolló en el salón de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) y reunió a personal del Poder Ejecutivo provincial, del Poder Judicial, integrantes de organizaciones no gubernamentales, representantes de instituciones educativas y de salud, y responsables de las Áreas de la Mujer de distintos municipios.

La capacitación estuvo a cargo de la fiscal de Primera Instancia Natalia Tafetani y de la abogada Verónica López Uriburu, especialista en ciberdelitos, violencia digital y nuevas tecnologías, quienes abordaron los alcances de la denominada Ley Olimpia y las herramientas jurídicas disponibles para enfrentar este tipo de delitos.

La normativa reconoce la violencia digital como una forma de violencia de género y sanciona la difusión, publicación o amenaza de compartir contenido íntimo sin consentimiento. Además, establece mecanismos para exigir a las plataformas digitales la eliminación de material que vulnere la intimidad, la dignidad y los derechos de las víctimas.

La secretaria de la Mujer, Patricia Hermosilla, explicó que la propuesta forma parte de las acciones que el organismo desarrolla de manera permanente junto a distintas áreas del Estado y organizaciones sociales para fortalecer la prevención y el abordaje integral de las violencias por razones de género.

En ese sentido, indicó que la jornada permitió incorporar nuevas herramientas de trabajo, actualizar conocimientos sobre los avances normativos y compartir estrategias para mejorar la atención y el acompañamiento de mujeres que atraviesan situaciones de violencia en entornos digitales.

Asimismo, destacó la importancia de capacitar a quienes intervienen diariamente en la asistencia de las víctimas, teniendo en cuenta el crecimiento de los casos vinculados con el uso de las nuevas tecnologías y las redes sociales.

Hermosilla señaló que estas instancias de formación se enmarcan en las políticas públicas que impulsa el Gobierno de Formosa para promover la igualdad sustantiva y garantizar un abordaje integral frente a todas las formas de violencia contra las mujeres y las diversidades.

Desde la Secretaría de la Mujer remarcaron que la capacitación buscó fortalecer la articulación entre organismos públicos, instituciones y organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de consolidar una red de trabajo que permita prevenir la violencia digital y brindar respuestas más eficaces a quienes resulten afectados por este tipo de situaciones.