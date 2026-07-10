Murió Fernando Berón: hombre clave en las divisiones inferiores de San Lorenzo e Independiente

Fernando Berón tenía 59 años.

Este jueves 9 de julio falleció a sus 59 años Fernando Berón, un entrenador que dejó una huella profunda en el fútbol argentino, especialmente en las divisiones inferiores de San Lorenzo e Independiente. Reconocido por su entrega y pasión, Berón siempre defendió con orgullo los colores azulgranas, consolidándose como un referente para las generaciones jóvenes.

Su carrera estuvo marcada por su trabajo en las categorías formativas de ambos clubes, donde no solo dirigió, sino que también asumió el rol de entrenador interino en la Primera División. En 2024 y 2025, se puso al frente de la Reserva de Barracas Central, continuando su compromiso con el desarrollo futbolístico.

Independiente expresó su pesar por la pérdida, resaltando especialmente la labor de Berón como formador de juveniles y su paso como entrenador interino en el primer equipo. Su legado trasciende resultados: fue un referente que apostó por la formación integral de los chicos.

Berón, hincha confeso de San Lorenzo, tuvo una infancia rodeada de música y tango, influenciado por su padre Adolfo, reconocido guitarrista, compositor y poeta del género. Su vínculo con el Ciclón comenzó en 1992 tras su paso por la escuela de fútbol de Ciencia y Labor, donde jugó durante su niñez bajo la coordinación del exárbitro Ricardo Calabria.

Su trayectoria en San Lorenzo incluyó roles en Infantiles, Inferiores y Reserva, y su primer interinato en Primera División llegó en 2006, antes de que Óscar Ruggeri tomara las riendas tras la salida de Gustavo Alfaro. Luego, fue contratado por Independiente, donde se mantuvo entre 2015 y 2021, para después regresar a San Lorenzo y, finalmente, en 2024, sumarse a Barracas Central.

Su paso como entrenador interino

Como entrenador interino de San Lorenzo, dirigió seis partidos: uno en 2006, con un triunfo 2-0 sobre Olimpo, y cinco en 2022, donde ganó dos, empató dos y perdió uno. Su último encuentro fue el 6 de mayo de 2022 ante Racing en el Nuevo Gasómetro, con un empate 1-1.

Por su parte, en Independiente fue cuatro veces interino, acumulando 11 partidos con un saldo positivo de seis victorias, tres empates y dos derrotas. Su debut al mando fue el 30 de mayo de 2015 contra Tigre, y su última aparición fue el 9 de enero de 2021 en la Copa Diego Maradona, con una victoria 2-0 frente a River, donde Alan Velasco anotó ambos goles.

La denuncia por corrupción de menores

En 2018, desde su lugar de coordinador de las inferiores de Independiente, Berón denunció una red de corrupción y abuso de menores dentro del club. Relató que la denuncia surgió cuando un jugador se contactó con el coordinador de la pensión, lo que llevó a que la dirigencia tomara cartas en el asunto.