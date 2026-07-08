Espert se negó a declarar en su indagatoria y presentó un escrito donde defendió los USD 200 mil que recibió de Machado

El exdiputado libertario José Luis Espert fue indagado este martes en la causa del “Narcoescándalo”, donde está acusado de lavado de activos por recibir al menos 200 mil dólares del acusado de narco Federico “Fred” Machado. El “Profe” optó por no declarar y presentó un escrito en el que rechazó los cargos en su contra. Entre otras cosas, pidió al juez federal de San Isidoro Lino Mirabelli que reasuma la investigación que está delegada en el fiscal Fernando Domínguez. El representante del Ministerio Público Fiscal fue quien en un contundente dictamen de 100 páginas, con muchas pruebas, requirió la citación del economista por ocultar el origen de ese dinero presuntamente ilegal e insertarlo en el circuito económico argentino con la intención de blanquearlo.

En su escrito defensivo, Espert denunció filtraciones del expediente e insistió en que el contrato que firmó con una minera Guatemalteca de Machado por un millón de dólares fue real y no una pantalla para esconder el origen de los 200.000 dólares, tal como sostuvo el fiscal Domínguez. El acusador público al imputar a Espert resaltó que el exdiputado nunca realizó ninguna asesoría para esa firma y que no declaró el dinero de la polémica ante los organismos públicos correspondientes. Por el contrario, está acreditado que buscó la forma de ocultarlo.

“Hoy me presenté ante la Justicia, hice cuestionamientos a la investigación del Fiscal, aporté prueba relevante y solicité al Juez que reasuma la dirección del sumario. Declararé la verdad de los hechos cuando la instrucción sea objetiva e imparcial, como legalmente corresponde”, tuiteó Espert sobre su paso por los tribunales federales de San Isidro. Las críticas al fiscal, que fue quien recabó las pruebas que complican en la causa al “Profe” –como lo llama el presidente Javier Milei-, fueron la excusa que la defensa del exdiputado de LLA encontró para justificar la elección de no declarar -que es un derecho que tiene todo acusado-. Lo cierto es que a Espert le iba a costar mucho contestar las preguntas de los investigadores.

La endeble defensa de Espert

Según difundió Espert en el escrito que presentó en tribunales, no declaró porque cuestiona la forma en que avanza el proceso en su contra.

Por un lado, aseguró que existen dos causas por un mismo hecho, algo que no es cierto (es ilegal que a una persona la investiguen por un mismo hecho en dos causas por eso la defensa esgrimió ese argumento). ¿Qué adujo Espert? Que este expediente que tramita en la justicia federal de San Isidro es similar a otro que avanza a paso muy lento en los tribunales federales de Comodoro Py, donde desde 2021 se analiza los aportes que realizó Machado a la campaña presidencial de Espert en 2019, concretamente, a una serie de vuelos en aviones privados. Los actores judiciales de ambos casos consideraron que los dos expediente debían tramitar por separado.

El exdiputado libertario –que debió bajar su candidatura en la última elección legislativa por este escándalo- también sostuvo que lo investigado por el fiscal Domínguez “desbordó su objeto”. “Para verificar una única transferencia y un único contrato, se revisaron más de seis años de comunicaciones de ocho líneas telefónicas -incluida su geolocalización- y se relevó el patrimonio de decenas de personas ajenas a la causa, mediante oficios en masa, sin resoluciones fundadas y sin intervención de la defensa”, cuestionó en un comunicado que hizo público. Por eso criticó que el fiscal “se apartó del deber de objetividad que la Constitución le impone” y por eso pidió al juez Mirabelli que “conduzca la investigación de aquí en adelante”.

En otro apartado de su escrito, Espert denunció “filtraciones sistemáticas”. Hizo referencia a “cien publicaciones periodísticas que reprodujeron, en tiempo real, medidas y constancias de un sumario bajo secreto”. Se quejó de que se alimenta “una condena mediática anticipada incompatible con la presunción de inocencia”.

Por último, cuestionó el corto plazo que tuvo su nuevo abogado para analizar el expediente. Es que Espert apeló al cambio de defensa para ganar días de gracia. Con esa modificación le aplazaron la indagatoria una semana (debía haber sido indagado la semana pasada). “Se exigió a la defensa responder en días lo que la acusación preparó durante meses y bajo secreto, mientras se incorporaban masivamente nuevas pruebas al expediente. Ninguna defensa puede ejercerse seriamente en esas condiciones”, afirmó en su comunicado.

En el escrito que presentó para no declarar ni responder preguntas, Espert aseguró que el dinero que recibió de parte de Machado no fue ilegal y que se enmarcó en un contrato con una minera guatemalteca también legal que no funcionó como fachada para ocultar el pago de los 200.000 dólares, como acusó –y demostró- el fiscal Domínguez. En pos de reforzar su defensa aportó once correos electrónicos intercambiados entre mayo y septiembre de 2019 “que documentan la gestación, celebración y ejecución real del contrato de servicios profesionales que dio origen al pago”. La referencia es a un contrato por un millón de dólares por un servicio que el economista nunca concretó y que está fechado en Guatemala en una fecha en la que ni Espert ni Machado se encontraban allí. Espert, para intentar explicar lo inexplicable, señaló que al momento de celebrar ese acuerdo “no existía señal objetiva alguna que permitiera dudar de la licitud de la operación”.

“El Dr. Espert no ha cometido delito alguno. La transferencia investigada corresponde a un contrato de servicios profesionales real, documentado y anterior a los hechos que se le reprochan”, afirmaron desde la defensa de Espert, que conduce el abogado Claudio Lamela. Y pidieron que la pesquisa sea conducida por Mirabelli.

Tras la indagatoria de Espert se espera la de su contador, Mariano Alejandro Cosentino, que asesoró al exdiputado en su estrategia para ocultar y blanquear los 200 mil dólares girados por Machado. Para el fiscal Domínguez, Cosentino “con su actividad materializó la incorporación de los activos al circuito formal de la economía”. El contador del exdiputado logró postergar su declaración y en tribunales lo esperan para el próximo 14 de julio.

Tras las indagatorias, el juez deberá resolver la situación procesal de los imputados.

Las pruebas que complican al exdiputado de LLA

Audios de voz, archivos hallados en computadoras secuestradas, información bancaria y otros documentos complican, y mucho, a Espert en la causa del Narcoescándalo, en la que este martes ensayó una muy endeble defensa.

A juzgar por toda la prueba recabada en la pesquisa, quedó acreditado que “El Profe Espert” recibió al menos 200 mil dólares de parte de Fred Machado y que nunca los declaró ante los organismos correspondientes. Es más, está claro que Espert intentó ocultar el origen de ese dinero. En su contundente pedido de indagatoria, el fiscal Domínguez expuso todas las maniobras en las que incurrió Espert para disimular el origen de esos fondos, que introdujo en el circuito financiero legal argentino con la adquisición de diferentes bienes suntuosos. Por eso, el exdiputado quiere correrlo y pasar la investigación al juez del caso.

Entre la prueba contra Espert, el fiscal Domínguez obtuvo de los celulares secuestrados una serie de audios que “permiten observar, entre otras circunstancias, el evidente protagonismo y centralidad de José Luis Espert en la gestión y administración de las distintas aristas relacionadas con el encausamiento de su situación patrimonial”. Por ejemplo, en el aparato telefónico del contador Fernando Escobar –uno de los que asesoraba al exdiputado-, Espert aparece teniendo clara conciencia del problema que tenía con los 200 mil dólares que le había girado Machado. Y en otro audio, “El Profe” explícitamente hace referencia al “armado” de sus declaraciones juradas y a cómo puede cambiar su panorama económico si es electo diputado para blanquear ingresos. En un diálogo con la profesional Mercedes Armendrares, que se da en el marco del “dibujo” que los contadores le estaban haciendo para acomodar sus números, dice lo siguiente: "Habría que hablar […] bien con Cosentino, si eso […] descalabra todo lo que Cosentino está armando con mi declaración jurada, no solo de 2020, sino cómo está arreglando las cosas hacia adelante. Adelante digo lo que resta 2021. 2022 si Dios quiere estaré como Diputado de la Nación, ya tendré un sueldo como empleado del Congreso de la Nación. Pero de acá a 2021 Mariano (Cosentino) estaba haciendo esos arreglos de cosas mías. Fijate si esta opción para pagarte a vos no descalabra todo, ¿no? Che, dicho sea de paso, 230.000 pesos es un montón Mechi. ¿No podés bajarme un poco? […]”.

En otro audio, del 27 de enero de 2020, Escobar y Armendrardes hablan de “activarle la sociedad anónima” para “que ya empiece a facturarle a él, porque si no, después esos 200 mil dólares en cabeza de él le van a pegar muy fuerte. Entonces, eh..., cuando vos puedas, comunicate con él, así se ponen de acuerdo desde lo operativo para que se inscriba a la sociedad […]”. La sociedad era Varianza SA, de Espert y su esposa, que también es investigada en esta pesquisa.

En otro audio, Espert asegura respecto a Machado y los 200 mil dólares que: “Él me iba para hacer pasar esto por un contrato con el Estado guatemalteco, pero no, finalmente terminó siendo como una empresa de él. Minas del pueblo se llama”. Se trata del contrato por 1 millón de dólares, fraguado, que se intentó utilizar como coartada para darle apariencia de legalidad al giro de 200 mil dólares y que en su escrito de este martes Espert defendió.

Para la fiscalía no hay dudas: el contrato con la mienra Guatemalteca, propiedad de Machado, se trató de un acuerdo creado para disimular el pago que había recibido el exdiputado. ¿Por qué? Porque quedó demostrado que el contrato “carecía de objeto posible” y “constituyó en el marco del plan del autor, el instrumento ideado mediante el cual José Luis Espert pretendió otorgar apariencia de legalidad al depósito de U$S 200.000 recibido a la postre el día 22 de enero de 2020 en su cuenta del exterior no declarada”. “Esto es, con la formalización del convenio, se alteró y/o cambió y/o disimuló el origen ilegal de tal depósito, preconstituyendo prueba -incluso- para en un eventual futuro: este sumario”, afirmó el fiscal, según reconstruyó El Destape.

A esto se suma que Espert no tenía la expertise para asesorar a una minera, ni antecedentes en la materia. Y que el fiscal Domínguez pudo constatar que el acuerdo dice que fue firmado en Guatemala pero tanto Espert como Machado estaban en la Argentina durante la fecha en que fue aparece suscripto el documento. Como si todo esto fuera poco, Espert mantuvo “en la clandestinidad el contrato y el depósito” de los 200 mil dólares, incluso luego de que se abriera a mediados de 2021 la causa por el financiamiento de Machado a la campaña presidencial de Espert de 2019. También lo ocultó a la AFIP/ARCA.

En marzo de 2020, tras recibir los 200 mil dólares, Espert se hizo una serie de giros entre sus propias cuentas. Las últimas fueron transferencias hacia la cuenta que tiene en el BBVA. De la documentación que consta en la causa y fue secuestrada al contador Cosentino, surgen comprobantes de que el exdiputado con ese dinero se compró auto BMW, modelo M240i, “adquirido por la suma de 47.800 dólares”.

La fiscalía también comprobó que Espert se desprendió de ese vehículo 4 años más tarde, el 5 de noviembre de 2024, para comprarse un vehículo superior, un Lexus RX 350, por el que pagó U$S 129.999.88, según un factura emitida por Toyota Argentina el 20 de noviembre de 2024.

Además de la compra de los autos, la fiscalía comprobó que la esposa de Espert, María de las Mercedes González, integró el fideicomiso Costa Dunas, en una maniobra que se realizó el 18 de febrero de 2025. Costa Dunas es un exclusivo barrio privado ubicado al norte de Pinamar. Para ingresar al proyecto, según reconstruyó la fiscalía, la pareja del exdiputado aportó U$S 55.501 en concepto de anticipo, por un lado, y más de 50 millones de pesos “resultantes de las siete cuotas mensuales efectivamente abonadas, por otro”. A la par a ese fideicomiso, en otro movimiento que llamó la atención de los investigadores, se produjo la extracción de otros USD 80.000 el 27 de octubre de 2025, “a escasos días de haberse iniciado este proceso” judicial. El fiscal Domínguez consideró que esos dos movimientos –la integración del fideicpomiso y la extracción de USD 80.000- “resultan ser parte de la administración y aplicación de los fondos que en definitiva supone la comisión del delito de lavado de activos investigado”.

Las reuniones para ordenar las cuentas tras la caída de Machado

De acuerdo a la investigación de la fiscalía, el 7 de mayo de 2021 Espert se reunió con sus contadores para ordenar sus cuentas. Fue el primero de varios encuentros post detención de Machado. Por eso, para el fiscal, estos eventos “exhiben abiertamente la comprensión de la situación que representó, en el marco de las referidas transferencias y las existencias dinerarias en el exterior, la detención de Federico Andrés Machado ocurrida el día 16 de abril de 2021, en razón de los cargos que presentaba el nombrado en E.E.U.U”.

En su pedido de indagatoria el fiscal Domínguez es tajante: “Fue justamente este motivo -detención-, y no otro, el que precipitó la revisión de la situación patrimonial de José Luis Espert”.

Espert sabía que tenía un problema. Para aquel entonces solo tenía declarada como cuenta en el exterior la del UBS Financial Services Inc. Nunca informó al ARCA “la existencia de la cuenta del Morgan Stanley en la que recibió el 22 de enero del 2020 los U$S 200.000 de parte de WRIGHT BROTHERS AIRCRAFT TITLE Inc”. No obstante, hay documentos que dan cuenta de varios giros desde la cuenta del Financial Services Inc. a la del Morgan Stanley, esto es, “la utilización simultánea de ambas cuentas por parte de Espert”.

Por eso, para el fiscal, las reuniones con los contadores adquieren mucha relevancia. “La existencia de estas reuniones constituye un punto central y de absoluta trascendencia, puesto que, como se verá, varios de los documentos secuestrados fueron creados para ser tratados en dichos encuentros, y muchos de ellos, por no decir todos, se enfocan exclusivamente en la receptación de los US$ 200.000 por parte de Espert, en la existencia de la cuenta en el exterior del Morgan Stanley no declarada, en la existencia del contrato con Minas del Pueblo, y el impacto y/o implicancias de todo ello desde el punto de vista penal, tributario, cambiario, etc, en la persona de José Luis Espert”, señaló Domínguez. “Como ya se sabe, la decisión adoptada por José Luis Espert en aquellas reuniones fue la de seguir manteniendo en la clandestinidad tal receptación dineraria, como se lo venía haciendo”, agregó el fiscal, tras obserar que los contadores le habían propuestos otras alternativas.

Un dato es sumamente importante: para el momento de esas reuniones con contadores, en la cuenta de Morgan Stanley, Espert tenía U$S 118.868,68 “que, reflexión y deliberación mediante, decidió seguir manteniendo en la clandestinidad”.

Entre los archivos secuestrados en el marco de esta pesquisa se destaca el titulado "JLE-Revision impositiva.xlsx", donde se encuentra un “resumen íntegro y real del patrimonio de Espert”. Se trata de un documento creado el 1 de mayo de 2021 por Cosentino, dos días antes de la reunión con Espert. Allí sí figura un estado de situación donde se encuentra mencionada la cuenta del Morgan Stanley, la transferencia de USD 200.000, la mención de WRIGHT BROTHERS AIRCRAFT TITLE INC. como depositante de aquella suma y los dos giros de USD 100.000 a la cuenta del BBVA así como su relación con la adquisición del BMW y con los retiros en efectivo. También está mencionado en el documento el saldo del Morgan Stanley para finales del año 2020 y que debía declararse ante el ARCA de USD 118.271,40. Como si fuera poco había dos opciones previstas para confeccionar las presentaciones ante el órgano recaudador.

Este archivo da cuenta de que todos tenían perfectamente claro el estado de situación del patrimonio de Espert y de dónde provenían los USD 200.000 pero optaron por mantener todo en la clandestinidad.

Por todo este caudal probatorio, el Profe Espert optó por no declarar este martes. Si lo hacía podría hundir aún más su defensa. Optó por maniobras dilatorias para intentar ganar tiempo.