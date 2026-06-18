El fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez pidió la declaración indagatoria de José Luis Espert en la causa que lo investiga por presunto lavado de dinero. La solicitud, que llevaba tres semanas a la espera de una resolución, cayó en una nebulosa este miércoles cuando el juez Lino Mirabelli resolvió dilatar su citación al argumentar, pese a la contundencia del dictamen del fiscal, que debían incorporarse nuevas pruebas a la pesquisa para luego tomar una posición.

La fiscalía considera probado que Espert recibió y decidió mantener en la clandestinidad 200 mil dólares de parte del empresario Federico “Fred” Machado, que se declaró culpable de los delitos de estafa y lavado de dinero en Estados Unidos. Dinero de origen ilícito que el economista jamás declaró e ingresó al sistema argentino para adquirir un vehículo y afrontar los gastos de su costoso estilo de vida.

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Pese a la postergación de la indagatoria en plena época de Mundial, abundan pruebas que comprometen cada día más al dirigente libertario.

Según se desprende del dictamen del fiscal, la detención de Machado en abril de 2021 encendió las alarmas del economista. Los días 3, 7 y 22 de mayo de 2021 se reunió con sus contadores y abogados para definir qué hacía con los US$ 200.000 de presunto origen ilícito. Entre las opciones que le presentaron (que incluían inventar una indemnización o una donación), Espert eligió “mantener la clandestinidad”.

“Se puede complicar todo”, advirtió su contador si Espert elegía esconder el dinero de Machado.

El dinero había sido recibido por “El Profe” en una cuenta del Morgan Stanley Nueva York, desde donde giró fondos hacia el BBVA en Argentina para, entre marzo y julio de 2021, adquirir un BMW 240i y retirar U$S 50.200 por caja.

Además, la fiscalía descubrió que la cuenta en el Morgan Stanley jamás fue declarada ante el ARCA. Allí “se habían acreditado los U$S 200.000 transferidos por la Wright Brothers Aircraft Title Inc”, una de las sociedades con las que Machado movía dinero.

Y hay más dinero “perdido”. La fiscalía añade que “para la fecha de aquellas reuniones (con sus contadores y abogados, en mayo de 2021), en la cuenta de Morgan Stanley persistía un saldo de U$S 118.868,68 que, reflexión y deliberación mediante, decidió seguir manteniendo en la clandestinidad”. Aún no se pudo determinar si ese dinero sigue en la clandestinidad, o fue lavado en los años siguientes a través de las maniobras que ya contó El Destape.

En la cuenta no declarada por Espert, a 2021 persistía un saldo de US$118.000 que no se sabe donde están.

Del dictamen se desprende que desde un primer momento Espert sabía del origen ilícito del dinero de Machado y planeó cómo blanquearlo. Un audio enviado por el contador Fernando Escobar a una colaboradora el 27 de enero de 2020 (días después del giro de dinero de Machado) es muy ilustrativo: "Para empezar a amortiguar, digamos desde ahora, ya desde enero, esos 200 mil dólares, habría que activarle la sociedad anónima. Yo le dije que vos te ibas a poner en contacto con él, porque me preguntó qué significaba activarla, le dije que era darle de alta en los impuestos, para que ya empiece a facturarle a él, porque si no, después esos 200 mil dólares en cabeza de él le van a pegar muy fuerte". Esa sociedad fue Varianza SA, que constituyó Espert con su esposa María Mercedes González y que llegó a pagarle sueldos a la pareja por dos meses. Según la Justicia, Espert habría decidido desactivar Varianza porque le significaba pagar demasiados impuestos.

Por el momento, el pedido de declaración indagatoria deja afuera otras líneas de la investigación que avanzan a paso acelerado, como los mecanismos utilizados por Espert para bancarizar dinero no declarado. Específicamente, la mira está puesta en transferencias de sociedades presuntamente fantasmas y personas de bajos recursos que en sede judicial declararon no conocer al dirigente.

La fiscalía sigue sumando testimonios de personas que, según los registros bancarios, transfirieron cuantiosas sumas de dinero a Espert (en algunos casos montos millonarios) sin saberlo. Mayoritariamente, se trataba de ciudadanos que iban a comprar dólares al mercado informal y, a pedido de los cueveros, realizaban giros a un alias desconocido por ellos que terminaba siendo el del exdiputado libertario.

El Destape consultó con tres fuentes al tanto de la causa. Las tres coincidieron en que resultó muy sorpresivo que, pese a la contundencia del dictamen fiscal, el juez Mirabelli no haya llamado de inmediato a Espert a indagatoria. El magistrado consideró indispensable agregar a la pesquisa una serie de e-mails analizados para inspeccionar distintas comunicaciones y, una vez agotada esa instancia, adoptar “temperamento en torno a la solicitud formulada” por el Ministerio Público Fiscal. Esto es, recién allí decidir si convoca a Espert.

“El retraso en responder puede ser por el caso Leal (la detención del extitular del Orsna que fue encontrado con 2,3 millones de dólares y drogas, causa que también tramita en el juzgado de Mirabelli). Lo difícil de entender es que no haya convocado inmediatamente a Espert y su contador”, afirmó una fuente. “No debe querer laburar en el Mundial”, bromeó un abogado que sigue de cerca la causa.

Más allá de esto, el mes pasado el juez había renovado la medida de no innovar que pesa sobre los bienes de Espert, su esposa Mercedes González y su hijastro Manuel Iglesias.

La defensa del exdiputado ya había apelado esta restricción argumentando que se adoptó la opción más gravosa que existe para asegurar el recupero y futuro decomiso de 200 o 300 mil dólares, olvidando que detrás de las sociedades hay personas físicas con necesidades por satisfacer. Puntualmente, se sostuvo que “se congelaron todas las cuentas bancarias y sus productos asociados dejándolos sin la posibilidad de comprar siquiera su verdura o el pan o pagar la luz de su casa”.

Incluso mencionaron el emprendimiento Costa Dunas, en la coqueta zona norte de Pinamar, terreno que quedó embargado y, según informó la defensa, se trata de un proyecto de la pareja de Espert afrontado con su dinero y frustrado por la causa que parece buscar “dañarla y mortificarla”. El Destape había revelado en exclusiva que Mercedes González adhirió en febrero de 2025 a un fideicomiso millonario con el aporte de USD 55.501 en concepto de adelanto y sumó $ 50.893.221,38 en siete cuotas mensuales hasta fines septiembre, cuando se conoció la transferencia de Machado.

El fideicomiso era, efectivamente, la inversión en Costa Dunas y, junto a un fondo común de inversión millonario, forma parte de una serie de movimientos de la familia Espert que motivaron la inhibición de bienes. Es que el exdiputado extrajo 80 mil dólares poco después de que se iniciara la investigación, sin que se sepa el destino de esos fondos. Es por eso que la medida sobre su patrimonio rige desde diciembre del año pasado y se sostiene hasta la actualidad.