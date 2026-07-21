El PP acusó a Zapatero y a la Moncloa de "mentir a los españoles" tras una revelación por el rescate de la aerolínea

La causa judicial por el controvertido rescate estatal de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra desató este miércoles un durísimo cruce político en España. La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, acusó al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y al Gobierno de Pedro Sánchez de llevar "semanas mintiendo a todos los españoles", luego de que se filtrara la confesión judicial de Julio Martínez, socio de Zapatero, quien implicó directamente al exjefe de Estado en la tramitación del beneficio financiero concedido durante la pandemia.

Las declaraciones de la dirigencia opositora se produjeron un día después de que Martínez remitiera un escrito a la Audiencia Nacional asegurando que Zapatero "marcaba los pasos a seguir" para lograr la ayuda pública. En paralelo, en una presentación conjunta, el presidente de la compañía aérea, Julio Martínez Sola, admitió que el exmandatario socialista cobró por su intermediación en el proceso.

"Las dos confesiones coinciden en su versión: Zapatero cobró un 1% a cambio de mediar con Venezuela y con Madrid, dos gobiernos, para que rescataran a la aerolínea. Por lo tanto, las confesiones no solo apuntaban a Zapatero, es que señalan directamente a la Moncloa", aseveró Muñoz durante una rueda de prensa en el Parlamento. "No eran bulos, no eran pseudomedios, no eran mentiras ni una oposición conspirando para hacer caer al Gobierno. Las confesiones señalan a la Moncloa y confirman que no hay ningún lawfare", enfatizó la portavoz del Partido Popular, Ester Muñoz.

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz.

Frente a la embestida de la oposición, la ministra portavoz del Gobierno español, Elma Saiz, salió al cruce tras la reunión del Consejo de Ministros para ratificar el respaldo oficial al exmandatario. Saiz evitó calificar las "distintas versiones y estrategias de defensa" de los imputados en la causa que instruye la Audiencia Nacional y remarcó que el expediente se encuentra en una "fase inicial".

"Seguimos creyendo en su inocencia y seguimos defendiendo la presunción de inocencia de Zapatero", sostuvo la funcionaria ante las reiteradas preguntas de la prensa. Asimismo, Saiz enfatizó que el trámite administrativo del rescate financiero a Plus Ultra fue "avalado" en su momento por los servicios técnicos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), revisado por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, analizado por la Comisión Europea y fiscalizado tanto por el Tribunal de Cuentas como por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). "La actuación del Gobierno de España en ese expediente fue la correcta; no hay ninguna duda", concluyó.

Con información de EuropaPress.