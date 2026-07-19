Una bodega mendocina abrió retiros voluntarios.

Una histórica bodega atraviesa un duro momento financiero producto de la crisis económica que generó Javier Milei y busca reducir el plantel de trabajadores a través de retiros voluntarios.

A seis meses de haber reconocido públicamente sus dificultades económicas e iniciar un proceso de renegociación con acreedores y proveedores, la tradicional Bodegas Bianchi de Mendoza comenzó un ajuste sobre su plantilla de personal. La empresa viene de realizar despidos.

La empresa, con sede en San Rafael y presencia comercial en más de 40 países, enfrenta un delicado escenario financiero luego de acumular un pasivo superior a los US$ 350 millones en cheques rechazados, en un contexto marcado además por la fuerte caída del consumo de vino que afecta a toda la industria vitivinícola.

Despidos y retiros voluntarios en Bodegas Bianchi

Como parte del plan de reestructuración, en los últimos días fueron despedidos 17 trabajadores, una medida que se suma al proceso de "reordenamiento financiero" iniciado en enero con el objetivo de evitar un concurso preventivo de acreedores.

A comienzos de junio, la firma había alcanzado un acuerdo de "standstill" con sus acreedores, mediante el cual las partes se comprometían a suspender acciones judiciales para el cobro de deudas mientras avanzaban las negociaciones. Sin embargo, ese entendimiento no alcanzó para estabilizar la situación y la empresa decidió profundizar el ajuste.

A través de un comunicado, Bianchi explicó que viene implementando "distintas medidas destinadas a consolidar una operación más eficiente, preservar la sustentabilidad del negocio y sentar las bases para su crecimiento de largo plazo". Respecto de las cesantías, la compañía sostuvo que se trató de la "desvinculación de un número acotado de colaboradores" y aseguró que "las indemnizaciones han sido puestas a disposición dentro del marco de la legislación laboral vigente".

No obstante, el proceso de reducción de personal no finalizará con esos despidos. La empresa también puso en marcha un plan de retiros voluntarios, por lo que no se descartan nuevas bajas en una estructura que, en sus mejores años, llegó a superar los 300 empleados. Desde la bodega señalaron que "como parte de esta reorganización, se realizó una adecuación de la estructura y de procesos internos, con el objetivo de optimizar recursos y acompañar la evolución del negocio", aunque no trascendieron las condiciones ofrecidas en el programa ni el nivel de adhesión de los trabajadores.

Pese al ajuste, la firma aseguró que mantiene operativas sus actividades productivas y comerciales y ratificó "un compromiso con los clientes, proveedores, colaboradores y consumidores".