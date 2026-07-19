EEUU reanuda ataques contra Irán tras muerte de dos militares en Jordania

Un proyectil es lanzado desde un buque de guerra estadounidense en una ubicación desconocida, durante un ataque contra Irán.

Estados Unidos afirmó que completó su octava noche consecutiva de bombardeos contra Irán, tras anunciar antes que dos militares estadounidenses habían fallecido en Jordania y que otro ‌se encontraba desaparecido a raíz de ‌un ataque iraní.

Estados Unidos e Irán han intensificado los ataques desde que el acuerdo de alto el fuego provisional firmado hace un mes se rompiera la semana pasada, aumentando la posibilidad de que se vuelva a una guerra total.

El Mando Central de Estados Unidos afirmó en un comunicado que los últimos ataques aéreos comenzaron a las 2200 GMT del sábado, por orden del presidente Donald Trump.

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"Los ataques tienen por objeto mermar aún más la capacidad de Irán para amenazar el tráfico ​marítimo comercial en el estrecho ⁠de Ormuz y castigar rápidamente a las fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica ‌que lanzaron ataques contra militares estadounidenses en Jordania anoche", señaló.

El Mando Central informó ⁠más tarde de que había completado su oleada de ⁠ataques, que afectaron a instalaciones militares iraníes de vigilancia costera y defensa aérea.

La agencia de noticias iraní Mehr informó de que Estados Unidos llevó a cabo un ataque cerca de Sirik, en el ⁠sur de Irán, y añadió que no se hubo víctimas ni daños en las ​infraestructuras. La agencia de noticias Tasnim dijo que el ejército estadounidense ‌también atacó una ubicación cerca de Shadegan, próxima ‌a la frontera con Irak.

La Organización de la Energía Atómica de Irán condenó un ataque ⁠estadounidense contra las instalaciones de una central nuclear en construcción en Darkhovin, según informó Mehr, sin precisar cuándo ocurrió.

En respuesta a los últimos ataques, Irán llevó a cabo un ataque con drones contra activos y equipos militares estadounidenses en el campamento de Al-Adiri y en la base aérea ​de Ali Al ‌Salem, en Kuwait, según informó la televisión estatal iraní a primera hora del domingo, citando un comunicado del ejército.

Ambas bases han sido blanco de los ataques de Irán contra activos estadounidenses y aliados en el golfo Pérsico desde la semana pasada.

ATAQUES EN EL GOLFO

Kuwait, que fue objeto de un ataque iraní sostenido el sábado, volvió a ⁠interceptar misiles y drones iraníes el domingo, según informó su ejército. Las defensas aéreas de Baréin también interceptaron un ataque iraní el domingo, según informó su televisión estatal.

No se registraron víctimas ni daños en estos últimos ataques, cuya autoría no fue reivindicada por Teherán.

La embajada estadounidense en Jordania informó el domingo de que el aeropuerto internacional y el puerto marítimo de Aqaba, en el sur del país, habían sido evacuados debido a una "amenaza específica y creíble".

No obstante, las autoridades jordanas afirmaron que no habían detectado ninguna amenaza ‌potencial en las últimas horas y que no habían emitido ninguna orden de evacuación.

El sábado, Irán destruyó al menos dos aviones de combate estadounidenses durante un ataque con misiles y drones contra una base militar de Estados Unidos en Jordania, según la televisión estatal iraní.

En los últimos días, ambas partes han puesto en el punto de mira el tráfico marítimo: Estados Unidos afirma que está imponiendo un bloqueo ‌naval a Irán, mientras que Teherán sostiene que ataca a los buques que violan sus normas de navegación por el estrecho de Ormuz, por donde pasaba una quinta parte del suministro mundial de petróleo.

El Cuerpo de la ‌Guardia Revolucionaria Islámica de ⁠Irán (CGRI) afirmó el domingo que cuatro buques habían intentado atravesar el estrecho por una "ruta insegura" con el respaldo de Washington, ignorando las advertencias.

Según el CGRI, dos ​de ellos abandonaron el intento, mientras que los otros dos se vieron involucrados en un "accidente", sin ofrecer más detalles al respecto.

(Reporte adicional de Enas Alashray y Hatem Maher en El Cairo y de Michael Martina en Washington; escrito por Lincoln Feast y Gareth Jones; editado en español por Carlos Serrano)