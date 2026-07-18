Salud pública: jornadas sanitarias fortalecen la atención primaria en comunidades originarias en Formosa

El Gobierno de Formosa fortalece la atención primaria de la salud en las comunidades originarias del interior provincial mediante jornadas sanitarias integrales que garantizan controles médicos, vacunación y acceso gratuito a medicamentos. En ese marco, un equipo del centro de salud de Lote 8 llevó adelante una nueva intervención en la comunidad originaria Villa Nueva.

El operativo fue realizado por médicos, enfermeros y vacunadores, que brindaron prestaciones destinadas a personas de todas las edades. Se efectuaron controles del niño sano, con mediciones de peso y talla, evaluaciones nutricionales y otros chequeos para monitorear el crecimiento y desarrollo infantil, además de atender a pacientes pediátricos con síntomas de enfermedades estacionales.

En el caso de los adultos, los controles estuvieron orientados principalmente a la detección temprana de factores de riesgo asociados a la diabetes, la hipertensión arterial y otras enfermedades crónicas.

Controles, vacunación y entrega de medicamentos

Al finalizar cada consulta, los pacientes recibieron de manera gratuita los medicamentos indicados por los profesionales, con el objetivo de garantizar la continuidad de los tratamientos. El director del centro de salud de Lote 8, Diego Fernández, explicó que estas jornadas se desarrollan de forma programada durante todo el año para mantener un seguimiento constante del estado de salud de las comunidades.

Asimismo, destacó que la vacunación fue otro de los ejes centrales del operativo. En ese sentido, se revisaron los carnets de vacunación y se aplicaron dosis correspondientes al Calendario Nacional de Inmunizaciones, además de hacer especial énfasis en la vacuna antigripal para las personas que integran los grupos de riesgo.

Desde la cartera sanitaria remarcaron que este trabajo territorial forma parte de una planificación permanente impulsada por el Gobierno provincial para garantizar una cobertura sanitaria integral, gratuita y oportuna en las comunidades originarias de todo el territorio formoseño.

El cuidado de la provincia a las personas con celiaquía

El Gobierno de Formosa inició esta semana la tercera entrega bimestral del año de módulos alimentarios sin TACC, una medida financiada íntegramente con recursos provinciales que beneficia a aproximadamente 800 personas con celiaquía en todo el territorio. Este complemento nutricional consta de una caja gratuita con más de 20 productos básicos, lo que incluye insumos como harina de arroz, almidón de maíz y fécula de mandioca, pensados para facilitar la elaboración de premezclas e insumos esenciales de la dieta habitual.

Para garantizar un acceso ágil y evitar grandes desplazamientos, las autoridades organizaron la distribución en capital a través de cinco puntos estratégicos. Tras completar el cronograma capitalino, la entrega se extenderá hacia el interior provincial en una labor coordinada con los equipos de asistencia comunitaria, donde se dispondrá la atención en Centros de Desarrollo Infantil y residencias de adultos mayores para asegurar la cobertura en cada localidad.