Cancelaron la nueva estación del Tren Mitre: qué va a pasar con la obra

La obra permanecía paralizada desde el inicio de la actual gestión y formaba parte del proyecto de modernización del ramal Villa Ballester-Zárate

El Gobierno nacional oficializó la cancelación de la construcción de la estación Nordelta de la Línea Mitre tras rescindir el contrato con la empresa que tenía a cargo los trabajos.

La obra permanecía paralizada desde el inicio de la actual gestión y formaba parte del proyecto de modernización del ramal Villa Ballester-Zárate.

La decisión fue adoptada por Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF), firma que dio por extinto el contrato con la constructora Proba, según consignó el sitio especializado EnElSubte.

¿Qué va a pasar con la obra en la estación Nordelta de la Línea Mitre?

La futura estación, denominada oficialmente María Remedios del Valle – Capitana de la Patria, iba a ubicarse entre Benavídez y Bancalari, sobre el ramal Villa Ballester-Zárate de la Línea Mitre.

Su objetivo era mejorar la conectividad de una de las zonas con mayor crecimiento urbano del norte del Gran Buenos Aires, al ofrecer una nueva alternativa de acceso ferroviario para residentes, trabajadores y visitantes de Nordelta y sus alrededores.

Desde ADIF señalaron que, pese a la rescisión del entendimiento, sigue vigente la posibilidad de que la desarrolladora inmobiliaria financie y complete el proyecto. "Se sigue en diálogo con los interesados", indicaron fuentes del organismo al portal, aunque aclararon que todavía no existe una definición ni un cronograma para una eventual reactivación.

En lo inmediato, los usuarios del ramal Villa Ballester-Zárate seguirán sin contar con una nueva estación y continuarán utilizando las paradas actuales para acceder al servicio.

La cancelación también implica que el proyecto de ampliación de la infraestructura ferroviaria en esa zona del norte del conurbano queda suspendido bajo el esquema originalmente previsto por el Estado nacional.

La baja del contrato se suma a otras cancelaciones de proyectos ferroviarios anunciadas durante los últimos meses, en el marco de la revisión de la obra pública encarada por el Gobierno nacional. Entre ellas se encuentran la electrificación de los ramales José León Suárez-Benavídez y Victoria-El Talar de la Línea Mitre, además de otras intervenciones que habían sido planificadas para ampliar la capacidad y la conectividad del sistema ferroviario metropolitano.